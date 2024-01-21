'Нужно сохранить жизни': в ВСУ подтвердили отступление из села на Харьковщине

В ВСУ подтвердили вывод войск из села крахмальное Харьковской области.

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В ВСУ подтвердили отступление из села на Харьковщине / Коллаж Главред, фото: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка

Украинские войска отступили из села Крахмальное, которое расположенное на автомобильной дороге Купянск-Сватово. Об этом заявил Владимир Фитьо, начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных сил в эфире национального телемарафона.

Он пояснил, что Крохмальное находилось под контролем российских войск в 2022 году, затем было освобождено во время Харьковской контрнаступательной операции Сил обороны Украины, а сейчас село снова оказалось под оккупацией россиян.

Фитьо отметил, что отвод войск был важным шагом для сохранения жизни украинских солдат.

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"Крахмальное - это был населенный пункт, где проживали 45 человек до начала широкомасштабной войны. Будем говорить так: это пять домов. И эти пять домов были разрушены российским агрессором. Наша цель - сохранить жизнь украинских защитников, их позиции были перемещены на подготовленные запасные позиции, где они сейчас держат оборону дальше", - сказал подполковник Фитьо.

По его словам, такое движение не представляет угрозы для соседних подразделений. Он считает, что это временное явление из-за постоянных изменений линии фронта, когда захват или потери территории на несколько сотен метров не являются большими событиями, на которых стоит акцентировать внимание.

Он добавил, что российским пропагандистам надо было больше осторожности в выводах, поскольку потери российских войск на участке от границы до Авдеевки за первые дни года составили более 7000 солдат, и в таких условиях даже малейшие победы могут быть преувеличены.

Наступление россиян на Харьковщине

Напомним, как ранее сообщал Главред, геолокационные снимки, опубликованные 20 января, подтверждают, что российские войска захватили населенный пункт крахмальное. Об этом указывают аналитики Институт изучения войны.

Заявления кремлевских чиновников о создании "буферной зоны" для защиты Белгорода от украинских обстрелов не соответствуют реальности. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

В Главном управлении разведки Минобороны призвали не паниковать в связи с возможной угрозой наступления на Харьков. Они заявили, что разведка известна о ситуации на границе и военные готовы к любым возможным сценариям.

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