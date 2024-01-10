Грозит ли Харькову наступление РФ: ЦПД объяснил, в чем абстурдность идеи россиян

Российские войска у не имеют возможности провести широкомасштабную операцию в Харьковской области.

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РФ не может провести операцию по захвату значительной территории возле Харькова / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Заявления кремлевских чиновников о создании "буферной зоны" для защиты Белгорода от украинских обстрелов не соответствуют реальности. Уведомление о наступление россиян в Харьковской области является пропагандой врага. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в Telegram.

"Все заявления о наступлении на Харьков носят пропагандистский характер. Враг обстреливает Харьков, прикрываясь жителями Белгорода, потому что делает это из локаций из-за пределов города, который служит живым щитом", - отметили в сообщении.

9 января пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что российские войска будут "принимать меры, чтобы защитить Белгород от украинских обстрелов". Российские пропагандисты начали продвигать идею широкомасштабной операции оккупантов на Харьковском направлении для создания 15-километровой "буферной зоны". По данным Центра противодействия дезинформации, это заявление является частью российской пропаганды.

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В сообщении отмечается, что российские войска в ближайшей перспективе не имеют возможности провести широкомасштабную операцию в Харьковской области. Также длительные попытки оккупантов захватить поселок Синьковка, находящийся к северу от Купянска, демонстрируют неудачи российских войск в достижении своих целей.

Купянское направление и в дальнейшем будет оставаться горячей зоной. При этом Россия продолжает попытки захвата города и не отказалась от своих захватнических намерений. Однако Силам обороны удается сдерживать врага, объясняют в ЦПД.

Наступление на Харьков

Напомним, 4 января издание The Telegraph опубликовало материал, в котором журналисты предупреждают, что 15 января Россия может начать новое наступление возле Харькова.

После этого глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что оккупанты активизировались в районе Купянска-Узлового, Синьковки, Ивановки и Петропавловки. Российские оккупанты пытаются вернуть контроль над Купянском, в свою очередь это может указывать на новую попытку наступления на Харьков.

Также полковник ВСУ Владислав Селезнев считает, что численность россиян у границы с Украиной недостаточна для нового наступления на Харьков. Он подчеркнул, что часть оккупантов рассредоточена вдоль границы с Черниговской, Сумской и Харьковской областями.

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