Россия "хочет" взять важный пункт у Купянска и может рискнуть пойти на Харьков – ОВА

Оккупационные войска России учитывают ошибки весны прошлого года, однако силы обороны Украины готовы к таким вызовам, сказал Олег Синегубов.

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Войска РФ стремятся захватить стратегически важный пгт Купянск-Узловой - Синегубов / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Википедия

Российские оккупанты пытаются снова захватить Купянск-Узловой в Купянском районе Харьковской области. Возможна повторная попытка наступления на Харьков. Россияне учатся на своих ошибках, но и ВСУ готовы к таким вызовам. Об этом заявил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В интервью Укринформ он рассказал о том, что войска РФ пытаются восстановить контроль над поселком городского типа Купянск-Узловой. Также оккупанты намереваются взять Синьковку и наступают возле Ивановки и Петропавловки.

"Захват Синьковки даст возможность продвигаться дальше и создать предпосылки для блокирования Купянска. Но главная цель - Купянск-Узловой. Но чтобы до него добраться, нужно захватить часть города Купянск. Эти планы мы понимаем, эти планы понимают наши Вооруженные Силы. Поэтому адекватно реагируем", - отметил Синегубов. видео дня

Есть ли риски наступления на Харьков

Также он не исключил попыток повторного наступления на Харьков, однако ВСУ к таким вызовам давно готовы.

"Конечно, знаем о таких их намерениях, они действительно есть. И знаем, что они будут учитывать ошибки весны прошлого года. Но ведь мы также в течение этих двух лет войны не стояли на месте ни в техническом, ни в кадровом плане. Мы готовы. Четко понимаем – расслабляться рано", - подчеркнул Олег Синегубов.

Зачем войскам РФ Купянск-Узловой

Силы обороны Украины освободили Купянск-Узловой в сентябре прошлого года в ходе масштабного контрнаступления в Харьковской области.

Глава ОВА Харьковщины Олег Синегубов объяснял, что Купянск-Узловой – одна из самых больших железнодорожных логистических развязок в области. Враг захватил ее с первых дней и серьезно оборонял, пока ВСУ его оттуда не вытеснили.

Угроза наступления на Харьков

Оккупанты России до конца 2026 года" хотят" захватить Запорожье, Днепр и Харьков, сообщил немецкий репортер Bild Юлиан Репке, ссылаясь на свои источники в разведке Германии. По его словам, российские войска до конца 2024 года "намерены" выйти на реку Оскол в Харьковской области и дальше наступать на востоке.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ответ на вопрос об угрозах захвата Харькова, Днепра и Запорожья заявил, что такая аналитическая информация не является его компетенцией. По этим вопросам работают другие люди.

"Я не хотел бы характеризовать этот процесс, это не моя парафия. Там есть люди, которые за это отвечают, у которых есть эта информация", - подчеркнул Залужный.

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