Купянск-Узловой под контролем Украины: ВСУ отбили у войск РФ стратегический поселок на Харьковщине

Войска России удерживали под оккупацией Купянск-Узловой с первых дней войны / Коллаж Википедия, УНИАН

Армия Украины освободила от оккупации России Купянск-Узловой, в котором находится одна из крупнейших железнодорожных логистических развязок в Харьковской области. Враг захватил опорную точку еще в самом начале войны и тщательно ее оборонял, чтобы сохранять снабжение своих подразделений. Об этом заявил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что у российской армии было несколько важных логистических направлений в Харьковской области. Среди них – Изюмское направление и поселок Купянск-Узловой.

В частности, в поселке городского типа Купянск-Узловой находится одна из самых крупных логистических развязок в Харьковской области. Оккупанты захватили его сразу после начала полномасштабной войны и тщательно обороняли. Однако благодаря эффективным действиям ВСУ Украина вернула контроль над территорией.

"Действительно у россиян было несколько важных направлений - это Изюм, так называемая "изюмская высота". Условно говоря, путь, по которому враг направлял свою военную технику на территории Луганской и Донецкой областей, где усиливал свое присутствие. И, конечно, Купянск-Узловой - это одна из самых больших железнодорожных логистических развязок на территории Харьковской области, которая с начала полномасштабной войны была оккупирована и ее враг достаточно сильно оборонял и держал. Благодаря успешной военной операции ВСУ действительно ее сейчас отбили и фактически полностью контролируют", - подчеркнул Синегубов.

Чем важен Купянск-Узловой

В Купянске-Узловом Харьковской области расположена одноименная железнодорожная станция – крупный железнодорожный узел, который обеспечивает связь по железной дороге сразу с шестью станциями – Харьков, Валуйки, Святогорск, Белгород, Попасная, Купянск-Южный.

До масштабного контрнаступления сил обороны Украины оккупанты использовали ж/д инфраструктуру станции для того, чтобы перебрасывать свои силы и средства из Белгорода на временно оккупированные районы восточных областей.

После освобождения Купянска-Узлового уже ВСУ получают возможность обеспечивать продвижение своих войск с целью освобождения оккупированной Луганщины. Россияне, в свою очередь, потеряли важные пути логистики.

Теперь же контроль этого населенного пункта обеспечивает продолжение движения для нашего успешного освобождения оккупированной Луганской области, а россиян лишает чрезвычайно важных логистических возможностей.

Армия Украины освободила Купянск

Вооруженные силы Украины 10 сентября вошли в Купянск Харьковской области и установили там украинский флаг. Это город стратегического значения. Войска РФ захватили его в начале большой войны и использовали для снабжения своей группировки на Харьковщине.

Украинская армия контролировала правобережную часть Купянска. Продолжались бои за полное освобождение города. 16 сентября войска форсировали Оскол и выбили оккупантов с левобережной части, после чего Купянск был полностью деоккупирован.

Бывший руководитель Службы внешней разведки, генерал Армии Украины Николай Маломуж отметил, что Купянск был важен для войск России как с точки зрения обороны, так и для дальнейшего наступления. Освобождение ВСУ Купянска и Изюма лишает оккупантов перспектив для проведения успешных военных операций в дальнейшем.

Смотрите видео ТСН - ВСУ заняли три населенных пункта возле Купянска

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