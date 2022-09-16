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ВСУ полностью освободили Купянск на Харьковщине

16 сентября 2022, 19:39

Город удалось полностью освободить, форсировав реку Оскол. Левобережную часть города отбили у оккупантов бойцы подразделения KRAKEN.

Украинские военные, Купянск
ВСУ полностью освободили Купянск на Харьковщине/ Facebook, скрин

Украинские военные полностью освободили город Купянск в Харьковской области. Российских оккупантов уже удалось выбить и из левобережной части города.

Об этом сообщил командир подразделения KRAKEN Сергей Величко в своем Telegram-канале. Он рассказал, что город удалось полностью освободить, форсировав реку Оскол.

"Мы в Купянске. 92-я освободила одну сторону, мы освободили вторую сторону за Осколом. Кракен", – рассказал Величко в видео.

Теперь город полностью деоккупирован и находится под украинским флагом.

"В результате слаженных действий подразделением KRAKEN было успешно форсировано реку Оскол, что позволило нашим силам выбить врага с левобережной части города", – сообщил Величко.

Он отметил, что контрнаступление украинских военных успешно продолжается на левом берегу реки Оскол.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Ранее сообщалось, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине. Из-за этого оккупанты в панике бегут из Купянска и объявили Волчанск "столицей" оккупированных территорий области.

В разведке Минобороны Великобритании ранее подчеркивали, что освобождение армией Украины Купянска станет серьезным ударом для России. Город расположен на логистических путях снабжения российской группировки на Донбассе.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж подчеркнул, что Купянск на Харьковщине был для России очень важной логистической точкой. Город нужен был оккупантам как для удержания своих позиций, так и для развития дальнейшего наступления. Освобождение Купянска и Изюма лишает россиян перспектив для проведения успешных военных операций.

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