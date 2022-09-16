ВСУ ликвидировали майора спецназа ГРУ России Соколова: он учил детей воевать

ВСУ ликвидировали майора спецназа ГРУ России Соколова/ соцсети, Радио Свобода

Украинские воины ликвидировали на фронте еще одного высокопоставленного российского оккупанта – майора спецназа Главного разведывательного управления России Максима Соколова. Захватчик воевал против Украины, занимая должность заместителя командира батальона.

Долго повоевать ему не удалось – его "отправили на концерт Кобзона" 29 августа. Об этом 16 сентября сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в своем Telegram-канале.

"Майор спецназа ГРУ Соколов Максим сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", - сообщил офицер ВСУ.

Гибель российского спецназовца подтвердили и в стране-агрессоре РФ. Где именно погиб оккупант, неизвестно.

Известно, что российский захватчик участвовал в РФ в православных военно-патриотических сборах "Казачья застава", во время которых учил воевать даже детей.

Ликвидированный майор спецназа ГРУ России Максим Соколов/ Telegram Штирлиц

Ликвидированный майор спецназа ГРУ России Максим Соколов/ соцсети

Ликвидированный майор спецназа ГРУ России Максим Соколов/ соцсети

Ранее сообщалось, что украинские воины "денацифицировали" 7 сентября заместителя командира группы спецназа Главного разведывательного управления РФ Ивана Кулагина. В среду, 14 сентября, останки захватчика похоронили в Московской области, откуда он родом.

Напомним, в Бердянске Запорожской области, захваченном российскими оккупантами, 16 сентября был уничтожен "зампред ВГА по вопросам ЖКХ" Олег Бойко. Вместе с Бойко также ликвидирована его жена Людмила, которая занималась подготовкой пророссийского "референдума". Уточняется, что она возглавляла городскую "территориальную избирательную комиссию".

Также сообщалось, что в Луганске, захваченном российскими оккупантами, прогремел взрыв в здании "генеральной прокуратуры" террористической "ЛНР". В результате взрыва погиб "генпрокурор" "ЛНР" Сергей Горенко.

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