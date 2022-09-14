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Смерть встретила на Николаевщине: ВСУ ликвидировали оккупанта, воевавшего с первого дня вторжения

14 сентября 2022, 15:36

24-летний оккупант только в прошлом году стал выпускником военного училища.

ликвидированный оккупант
ВСУ ликвидировали молодого оккупанта, который воевал против Украины с первых дней вторжения / коллаж фото Иракли Комахидзе, Радио Свобода, Reuters

Украинские защитники ликвидировали 24-летнего оккупанта Артема Сарайкина, который воевал против Украины с первого дня войны. Об этом заявил расследователь Иракли Комахидзе.

Только в прошлом году Сарайкин выпустился из Московского высшего общевойскового командного училища. Сам он родом из села Чемодановка Пензенской области РФ.

Последний раз друзья оккупанты общались с ним еще в мае, а в соцсети он последний раз заходил 3 сентября. ВСУ ликвидировали Сарайкина на Николаевщине.

ликвидированный оккупант
ВСУ ликвидировали молодого оккупанта, который воевал против Украины с первых дней вторжения / фото Иракли Комахидзе

"В селе Чемодановка Пензенской области в понедельник 12 сентября состоялись похороны ликвидированного в Украине 24-летнего оккупанта Артема Сарайкина. Выпускник МВКУ 2021 года был ликвидирован в боях под Николаевом", – написал Комахидзе.

ликвидированный оккупант
ВСУ ликвидировали молодого оккупанта, который воевал против Украины с первых дней вторжения / фото Иракли Комахидзе

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован офицер МВД России Геннадий Цыбульский. Оккупант уже был на пенсии, но все равно согласился подписать контракт и пошел воевать против Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в Украине ликвидирован 28-летний Максим Плеханов из Саратовской области. Оккупант служил в Росгвардии. Плеханова похоронили 5 сентября в городе Вольск Саратовской области.

Другие новости:

война в Украине ВСУ вторжение России контрнаступление ВСУ
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