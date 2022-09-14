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Наступление ВСУ на Харьковщине: РФ может нанести ответный удар - Маломуж

14 сентября 2022, 13:52

Российские войска могут подготовиться и пойти в наступление.

Николай Маломуж
РФ может пойти в наступление, ВСУ должны готовиться ко всему / Коллаж фото Главред, УНИАН

Украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и достигли таких успехов, на которые даже не рассчитывали. Однако РФ начинает приходить в себя и наращивает ресурсы. В связи с этим еще рано расслабляться, ведь РФ может нанести ответный удар. Об этом в интервью Главреду заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал Армии Украины Николай Маломуж.

Он добавил, что под угрозой могут быть не только украинские военные, которые обороняют страну на фронте, но и разные объекты внутри страны.

"Нам нужно готовиться к различным контрдействиям РФ ... После успеха на Харьковщине нам нельзя успокаиваться - не стоит недооценивать противника. Как показывает опыт, через два-три дня после неожиданного наступления Россия приходит в себя, наращивает ресурсы, перебрасывает дополнительные силы с других направлений или из российской глубинки. Она стягивает большие мощности, применяет массовые обстрелы и тому подобное. И она может нанести удар не только там, где происходит операция, но и по нашим военным объектам в разных регионах страны", - сказал Николай Маломуж.

Однако эксперт убежден, что контрнаступление ВСУ и освобождение Изюма разбалансирует силы российских оккупантов и сорвет их планы.

"Когда мы будем идти в наступление в непосредственной близости к войскам РФ, наносить ракетные удары противнику по нашим войскам и позициям будет очень сложно, потому что там будут и наши, и его войска. Поэтому дальнейшее движение на восток будет более эффективным", - сказал Николай Маломуж.

Освобождение оккупированных территорий

Отметим, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

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