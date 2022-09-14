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В РФ сбежавшим из Украины коллаборантам поставили палатки без отопления: позже отправят в Сибирь

14 сентября 2022, 12:59

Впоследствии коллаборантов заставят поехать в Сибирь или Владивосток, где принимают "беженцев" из Украины.

лагерь для коллаборантов в РФ
В РФ обустроили палаточный лагерь для коллаборантов, бежавших из Харьковской области / росСМИ

Украинские военные своим мощным контрнаступлением на Харьковщине заставили коллаборантов бежать. Те вывозили из Украины свои семьи и думали, что Россия станет их пристанищем. Однако в РФ для них организовали лагерь из палаток, где нет даже отопления. Об этом сообщили местные пропагандисты.

Коллаборантов, бежавших из Харьковской области, расселили по палаткам в Белгородской области. На фото видно, что люди сидят в палатках в верхней одежде. Судя по всему, спать они будут также одеты.

В "спецлагере" беглецы будут есть в общих столовых, но постоянно находиться в лагере они не смогут. Впоследствии их заставят отправиться в Сибирь или Владивосток, где принимают беженцев из Украины.

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Следует отметить, что на показательных фото, которые сделали в лагере россияне, почти нет людей.

На Харьковщине после начала контрнаступления российские оккупанты быстро собрались и убежали посреди ночи. При этом они забыли о коллаборантах, которые с ними сотрудничали. "Предателям" пришлось самостоятельно убегать в сторону РФ.

Напомним, на границе с Россией образовались огромные очереди. Однако русские не пускают коллаборантов, которым были выданы российские паспорта на территории Украины.

Освобождение оккупированных территорий

Отметим, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

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