Изменников не любят: пограничники не пускают в РФ с выданными в Украине русскими паспортами

Пограничники не пускают в РФ с выданными в Украине русскими паспортами / https://ua.depositphotos.com/ и скриншот из видео

На границе с Россией образовались огромные очереди из людей, бегущих из-за контрнаступления ВСУ. Однако россияне коллаборантов с русскими паспортами, выданными на оккупированных территориях Украины, просто не пропускают. Об этом рассказал в очередном выпуске своего блога военный эксперт Олег Жданов.

В частности, он рассказал, что российские оккупанты с их семьями покинули город Сватово в Луганской области. Остались только солдаты так называемого "народного ополчения" из числа местных жителей.

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"Им (коллаборантам – Главред) бежать некуда. Российские пограничники, как выяснилось, у них в компьютере занесены номера и серии российских паспортов, которые выдавались на территории Украины. И те, кто показывает паспорт гражданина РФ, выданного на территории Украины, не пропускают в страну-агрессор. Поэтому там стоят километровые очереди", – подытожил Жданов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что летом во временно оккупированной Херсонской области русские агрессоры столкнулись с массовым отказом украинцев от получения российских паспортов.

Более того, когда оккупанты решили платить за каждый выданный паспорт по 10 тысяч рублей - этот план все равно провалился.

До того сообщалось, что в оккупированной Луганской области сейчас ведется принудительная паспортизация населения. У людей отбирают украинские паспорта и заставляют писать заявки на получение документа РФ, заявляла тогдашний украинский омбудсмен Людмила Денисова.

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