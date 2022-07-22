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На Херсонщине РФ дает за свой паспорт 10 тыс. рублей, но украинцы массово отказываются – СМИ

22 июля 2022, 12:41

Оккупанты РФ в Херсонской области могут запретить работать украинцам, которые не хотят получать российское гражданство.

Херсон паспорт РФ
На оккупированной Херсонщине живут 300 тысяч человек, только 6 тысяч из них решили получить паспорт РФ - СМИ / Коллаж Суспільне, УНИАН

Россия уже несколько месяцев удерживает под своим военным контролем Херсонскую область Украины. После того как оккупанты столкнулись с отказом украинцев от получения российских паспортов, они решили платить за это по 10 тысяч рублей. Однако планы провалились. На Херсонщине живет около 300 тысяч человек, планировали раздать паспорта половине из них уже к концу июля. Но получить такие документы на захваченных территориях изъявили желание только 6 тысяч человек.

Согласно данным источников 24 канала в спецслужбах Украины, в Кремле не думали, что украинцы в Херсонской области так жестко отреагируют на российскую оккупацию. За время военного контроля над областью им не удалось добиться лояльности от украинцев.

Читайте такжеЕсли ВСУ освободят Херсон, тогда либо рухнут войска РФ, либо начнется контрнаступление – ЖдановРоссия начала раздавать там свои паспорта, но никаких очередей за документом не было. Тогда захватчики придумали схему, согласно которой украинцы, дескать, должны были сдавать паспорт Украины в обмен на РФ и получать за это 10 тысяч рублей.

Однако и такой метод не сработал. На территориях Херсонской области, которые захватил враг, проживают около 300 тысяч человек. За все время оккупации изъявили желание получить российский паспорт только 6 тысяч человек.

В связи с тем, что задача по паспортизации проваливается, россияне рассматривают вариант отстранения всех жителей Херсонщины от работы в том случае, если они не получат паспорт РФ. В первую очередь под действие такого "правила" могут попасть медработники, учителя, коммунальщики и работники администрации.

Далее оккупанты могут забрать лицензии на работу у всех частных предприятий и "выдавать" ее только тем, кто получил паспорт РФ. Кроме того, указывают в разведке, рассматривается вариант лишения пожилых людей украинской пенсии. Как это реализовать, они еще не знают, но рассчитывают, что такой шаг обеспечит, дескать, быстрый перевод всех на свои пенсионные выплаты при условии получения российского паспорта.

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Ситуация в Херсонской области

Вооруженные силы Украины 19 июля нанесли удар артиллерией по укрепрайону войск РФ у Антоновского моста в захваченном Херсоне. Прогремел взрыв. По словам советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя, войска точечно ударили по позициям российских оккупантов.

Заместитель руководителя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что Антоновский мост поврежден. Эстакада не была выведена из строя и пригодна для дальнейшей эксплуатации.

Представитель сил обороны Украины на юге Наталья Гуменюк отметили, что ВСУ успешно контрнаступают в Херсонской области. Украинская армия намерена удивить врага своей тактикой и стратегией. По ее словам, громких заявлений относительно планов и действия украинских войск не будет.

Силы обороны Украины 20 июля второй раз ударили по войскам РФ в захваченном Херсоне у Антоновского моста. Над эстакадой после удара заметили столб дыма. Самопровоглашенные российские "власти" решили закрыть мост для движения.

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