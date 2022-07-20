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ВСУ второй день подряд мощно бьют по стратегическому Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне

20 июля 2022, 10:40

На эстакаде появились новые дыры от ударов. Гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что Антоновский мост будет закрыт для движения.

Антоновский мост
ВСУ еще раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне / Telegram

Вооруженные силы Украины нанесли удар по стратегически важному Антоновскому мосту через Днепр во временно оккупированном Херсоне. Там снова виднеется дым.

Рано утром в городе были слышны сильные взрывы. В херсонских пабликах люди выкладывают фото и видео с последствиями удара

"Наши ребята накрыли орков на Антоновском мосту", - пишет Telegram-канал "Х*евый Херсон".

На фото видно, как над районом, где расположен соединяющий два берега Днепра мост, виднеется столб дыма.

Столб дыма над Антоновским мостом
Столб дыма над Антоновским мостом / Фото Telegram

Российские пропагандисты подтвердили, что ВСУ успешно еще раз ударили по Антоновскому мосту. На эстакаде появились новые дыры от ударов.

Гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что Антоновский мост будет закрыт для движения.

Удар по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань 19 июля заявил, что по укрепрайона российских оккупационных войск возле Антоновского моста в захваченном Херсоне был нанесен артиллерийский удар. Произошел мощный взрыв. Чиновник уточнил, что речь идет о точечном ударе по позициям войск России у Антоновского моста. Также он подчеркнул, что ВС РФ растеряны из-за успешных военных операций ВСУ в Херсонской области.

Впоследствии стало известно, что на мост был только поврежден, он пригоден для дальнейшей эксплуатации.

По данным советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, ВСУ уничтожили позицию ПВО, а также укрепления, где сидели солдаты, охранявшие мост. Он добавил, что не следует ожидать того, что "мост рухнет уже завтра".

Почему важен Антоновский мост

Британская разведка сообщает, что ключевой уязвимостью российских оккупантов в Херсонской области является Антоновский мост через Днепр. Этот мост Россия использовала для поставки оружия оккупантам.

Ключевым фактором результата боев на Херсонщине может стать именно контроль над Днепровскими переправами.

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