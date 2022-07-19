ВСУ накрыли мощным ударом базу оккупантов РФ в Херсоне: первые подробности

В Херсоне прогремели взрывы / t.me/AFUStratCom

Украинская армия во вторник нанесла удар по базе российских оккупантов, находившейся в районе Антоновского моста в Херсоне, сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

"Прямо сейчас передают, что есть точное попадание в районе Антоновского моста, а именно между мостами через Днепр и через Конку, в районе кафе "Наири" и автостанции. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, разместили военное подразделение, занимающееся охраной и выступающее мощным блокпостом на территории между мостами. Сейчас там мощный взрыв", - сказал Хлань в эфире национального телемарафона во вторник.

Он отметил, что сейчас над указанной территорией вздымается облако черного дыма.

"Это было точечное уничтожение военного расположения орков возле Антоновского моста", - констатировал советник главы Херсонской ОВА.

По его словам, т.н. "оккупационные власти" в Херсоне растеряны из-за успешной деятельности ВСУ в регионе.

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Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько результативных ударов по позициям и складам российских оккупантов в Херсонской и Луганской областях.

В результате защитники Украины поразили технику и боекомплекты армии РФ.

"Санитарная обработка территории продолжается", - уточнил Арестович.

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