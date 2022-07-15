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Склад РФ взрывался два часа: Арестович рассказал об ударе ВСУ в Кадиевке

15 июля 2022, 10:57

В результате ударов защитники Украины поразили технику и боекомплекты армии РФ.

РСЗО
ВСУ наносят удары по позициям РФ / Фото УНИАН

Вооруженные силы Украины нанесли несколько результативных ударов по позициям и складам российских оккупантов в Херсонской и Луганской областях.

Как сообщил в Facebook советник главы Офиса президента Алексей Арестович, в результате защитники Украины поразили технику и боекомплекты армии РФ.

"Санитарная обработка территории продолжается", - уточнил Арестович.

Удары ВСУ по российским оккупантам:

  • Дарьевка, Херсонская область (повторное поражение скопления военной техники);
  • Новая Маячка, Херсонская область (уничтожена техника противника, в т.ч. командно-штабные машины);
  • Кадиевка (бывший Стаханов), Луганская область (поражение склада боеприпасов, детонация в течение двух часов после попадания).

Ракетный удар по Виннице

В результате сегодняшнего ракетного удара известно о 22 погибших, среди них три ребенка. Также за медицинской помощью обратились около 90 пострадавших. Количество жертв и раненых может увеличиться. Пропавшими без вести считаются 39 человек. Большинство найденных тел невозможно идентифицировать, поэтому родственников пропавших просят сдать биологические образцы, чтобы была возможность провести ДНК-экспертизу.

Впоследствии стало известно о том, что по Виннице ударила ракета "Калибр", которую оккупанты запустили с подводной лодки в Черном море.

Также Главред писал, что в Виннице почти сразу после ракетного удара по центру города правоохранители задержали возможных корректировщиков оккупантов. Теперь их допрашивают. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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