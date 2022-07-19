Удар по войскам России в Херсоне: стало известно о ситуации с Антоновским мостом

Антоновский мост поврежден, но он может использоваться в эксплуатации - Херсонская ОВА / Коллаж Вгору, Reuters

Антоновский мост в оккупированном Россией Херсоне, который сегодня попал под удар артиллерией, несмотря на повреждение, пригоден к дальнейшей эксплуатации. Подробности ситуации появятся после того, как в Вооруженных силах Украины сделают официальное заявление. Об этом заявил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

В своем Telegram-канале он написал о том, что Антоновский мост поврежден. Однако эстакада пригодна для эксплуатации. Детали появятся после официальных заявлений представителей украинской армии.

Читайте такжеНа Херсонщине около 12-15 тыс. войск РФ: враг сдастся еще до начала контрнаступления ВСУ – Арестович"Антоновский мост поврежден, но пока пригоден для эксплуатации. Детали узнаем из официальных комментариев Вооруженных сил Украины", - подчеркнул Соболевский.

Удар по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань 19 июля заявил, что по укрепрайону российских оккупационных войск у Антоновского моста в захваченном Херсоне был нанесен артиллерийский удар. Случился мощный взрыв.

Чиновник уточнил, что речь идет о точечном ударе по позициям войск России у Антоновского моста.

"Прямо сейчас передают, что есть точное попадание в районе Антоновского моста, а именно между мостами через Днепр и через Конку, в районе кафе "Наири" и автостанции. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, разместили военное подразделение, занимающееся охраной и выступающее мощным блокпостом на территории между мостами. Сейчас там мощный взрыв", - сказал Хлань.

Также он подчеркнул, что ВС РФ растеряны из-за успешных военных операций ВСУ в Херсонской области.

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