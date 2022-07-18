"Неделя началась удачно": ВСУ попали в скопление оккупантов на Херсонщине

ВСУ попали в скопление оккупантов на Херсонщине/ Генштаб ВСУ, УНИАН

Украинские военные метко ударили по скоплению российских захватчиков в Бериславском районе Херсонской области.

Об этом сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в Facebook. Он отметил, что для украинских воинов неделя началась удачно.

Пока точные данные о потерях оккупантов не сообщались.

"Херсонщина. Еще одно попадание в скопление орков в Бериславском районе. Ждем официальных подсчетов потерь рашистов. Неделя началась удачно. Но не для русских", – написал Хлань.

Напомним, украинские воины нанесли большие потери оккупантам на юге Украины за сутки, 17 июля. По захватчикам "отработали" различные роды войск, в частности, дважды был нанесен удар авиацией. Оккупанты потеряли 2 склада боеприпасов и 17 единиц военной техники, также были уничтожены 26 российских захватчиков.

Также во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине прошли взрывы на складах боеприпасов оккупантов. Всего за ночь в городе были уничтожены два российских склада.

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