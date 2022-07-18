36 "двухсотых" оккупантов, 2 склада и техника: защитники Украины мощно ударили по армии РФ на юге

Защитники Украины мощно ударили по армии РФ на юге/ defence-ua.com УНИАН

Украинские воины нанесли большие потери оккупантам на юге Украины за сутки, 17 июля. По захватчикам "отработали" различные роды войск, в частности, дважды был нанесен удар авиацией.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг". Отмечается, что украинские самолеты ударили по оккупантах вблизи двух населенных пунктов на Херсонщине.

"Наши штурмовики дважды нанесли огневое поражение по опорному пункту, пункту поставки боекомплекта и по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в районе Благодатного и Давыдова Брода", – говорится в сообщении.

В целом, по результатам работы всех подразделений, российское войско потеряло:

36 оккупантов,

2 самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1",

3 машины связи стратегического и оперативного звеньев управления,

1 радиолокационную станцию "Подлет",

11 единиц бронированной и автомобильной техники

Также на оккупированных территориях Николаевщины были уничтожены два склада боеприпасов российских захватчиков.

Россияне получили отпор, когда пытались ударить с воздуха по территории Херсонщины, которые украинские военные освободили от оккупации.

"Дважды враг пытался нанести авиационный удар по освобожденным территориям на севере Херсонщины. Атаковав наши позиции, немедленно ретировался под натиском огневого поражения в ответ", – отмечают в ОК "Юг".

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 18 июля вновь массово обстреляли Николаев. В городе прогремела серия мощных взрывов.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что Россия не имеет новых территориальных приобретений, ей не удается сильно продвинуться вперед, поэтому она затягивает войну в Украине чтобы восстановить и пополнить свои силы. При этом страна-агрессор может рассчитывать пополнить свои резервы за счет юнармии.

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