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Кремль намеренно затягивает войну и планирует пополнять резерв юнармейцами – ISW

18 июля 2022, 07:05

Поскольку РФ не удается захватить новые территории Украины, то государство-агрессор затягивает боевые действия, чтобы выиграть время и пополнить свои силы.

Российские военные, юрнармия
Кремль намеренно затягивает войну и планирует пополнять резерв юнармейцами – ISW/ Reuters, stat.mil.ru

Россия не имеет новых территориальных достижений, ей не удается сильно продвинуться вперед, поэтому она затягивает войну в Украине, чтобы восстановить и пополнить свои силы.

Войска РФ сейчас продолжают выходить из объявленной недавно оперативной паузы. Они провели ограниченные наземные атаки в Донецкой области в воскресенье, 17 июля. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Российские войска пытаются продвигаться вокруг Северска и Бахмута. Также они направляют свои силы на то, чтобы удержать оборонительные позиции к северу от Харькова и вдоль Южного направления.

Захватчики обстреливали ряд населенных пунктов на Донбассе, пытаясь создать для себя условия для возобновления наступления на город Славянск. Кроме этого, оккупанты наносили артиллерийские, ракетные и авиационные удары по украинским территориям.

При этом в российском Минобороны 17 июля не заявляли о новых территориальных достижениях.

Аналитики Института изучения войны прогнозируют, что российские войска по мере того, как будут выходить из оперативной паузы, будут ступенчато возобновлять наземные наступательные действия.

РФ может готовиться пополнять свои резервы из юнармии

При этом в ISW отмечают, что Россия может готовиться к затяжной войне, и одной из долгосрочных мер для пополнения резервов своих сил страна-агрессор видит юнармию.

"Кремль, вероятно, делает долгосрочные усилия по обновлению сил, которые позволили бы восстановить сильно поврежденную российскую армию и/или выдержать затяжную войну в Украине", – отмечают аналитики.

Так, национальное движение кадетов российской молодой армии (юнармия) открыло 500 новых классов и 1000 младших армейских классов в Белгороде и приграничном районе Белгородской области.

Отмечается, что в юнармию принимают детей от 8 до 18 лет, поэтому эти дети еще долгое время не смогут пополнить российские резервы. Это может указывать на то, что РФ готовится к затяжной войне.

Ранее сообщалось, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках установление контроля над Северском и продвижение в направлении Бахмута. Однако под Славянском и Бахмутом ВСУ отбили вражеский штурм – оккупанты отступили с потерями.

Напомним, украинские бойцы уничтожили несколько вражеских складов с военной техникой, а также крупный командный центр – ВСУ ударили в глубокий тыл противника на Луганщине.

Смотрите онлайн новости Донбасса:

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