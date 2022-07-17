Ответ "русскому миру": ВСУ беспощадно ударили в глубокий тыл врага на Луганщине

Украинские бойцы уничтожили несколько вражеских складов с военной техникой, а также большой командный центр.
Украинские бойцы уничтожили несколько вражеских складов с военной техникой, а также большой командный центр - ВСУ ударили в глубокий тыл противника на Луганщине, сообщает глава ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
"Больше недели назад Шойгу доложил о полном захвате Луганской области, но на небольшой территории области ВСУ и до сих пор наносят потери россиянам", - сказал председатель ОВА.
По словам местного украинского чиновника, выехать из оккупированных городов в данный момент можно или через РФ, или через один из населенных пунктов Харьковской области.
"Те, кто хотел получить "русский мир", с радостью стоят в огромных очередях за хлебом, живут без света, воды и газа", - продолжил глава области.
По словам Гайдая, запустить "Азот" россияне не в состоянии. Они приглашают рабочих для" восстановления " производства, которые потом получат повестки.
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Война России против Украины
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее рассказал, что Украина эффективно контрнаступает в Херсонской области, постепенно освобождая свои территории. Но, по его словам, оккупационные войска РФ давят на украинскую армию на Донбассе, пытаясь вытеснить ее с позиций на севере Донецкой и Луганской областей.
Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко полагает, что украинской армии удалось перевести вражеские войска к обороне на Херсонском направлении. Однако на Донбассе захватчики продолжают атаковать. Там силы обороны Украины вынуждены обороняться.
В Оперативном командовании Юг сказали, что войска Украины продолжают наносить меткие удары по объектам противника на южном фронте. В связи с этим враг испытывает проблемы в логистике и не может переходить в наступление.
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