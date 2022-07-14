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Войска РФ давят на Донбассе, но на Херсонщине ВСУ освобождают территории Украины – Залужный

14 июля 2022, 15:50

Украинская армия не допустит попадания оружия от Запада в руки террористов, сказал Валерий Залужный.

Залужный Херсонщина
Силы обороны Украины успешно продвигаются в Херсонской области и освобождают земли от оккупации РФ - Залужный / Коллаж Людмила Денисова, Facebook Главнокомандующий ВСУ

Командование ВСУ несет ответственность за вооружение, поставленное западным миром, и не допустит его попадания в руки террористов. Войска России пытаются вытеснить силы обороны Украины с позиций на севере Донецкой и Луганской областей. На ряде направлений идут бои, атаки противника удается отражать. В направлении Херсонской области украинские воины продолжают освобождать оккупированные территории. Об этом заявил главнокомандующий войсками Украины Валерий Залужный.

В своем Telegram-канале в четверг, 14 июля, он рассказал об итогах телефонного разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. По словам украинского военачальника, обсуждались вопросы темпов и объемов поставок помощи Запада. Украина гарантирует, что западное вооружение не попадет в руки террористов.

Читайте такжеНа войне нет никаких сроков, но у ВСУ есть график возврата Украины к границам 1991 года – Данилов"Сегодня ночью состоялся очередной разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Обсудили темпы и объем поставок международной технической помощи. Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит ее попадания в руки террористов", - сказал Залужный.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ проинформировал Милли о ситуации на фронте. Оккупанты РФ оказывают давление на украинские войска на севере Донетчины и Луганщины, на нескольких направлениях идут бои. Атаки противника отбиваются. На Херсонском направлении украинские войска продолжают освобождать свои земли.

"Обратил внимание, что противник продолжает сосредотачивать усилия на севере Луганской и Донецкой областей, пытаясь вытеснить нас с занимаемых позиций. Активные боевые действия ведутся на направлениях Изюм-Славянск, Святогорск-Славянск, Лисичанск-Соледар, Лисичанск-Северск, Попасная-Соледар. Нам удается отбивать массированные атаки противника. На Херсонском направлении подразделения Сил обороны Украины продолжают освобождать территории", - отметил он.

Также Валерий Залужный подчеркнул, что Милли отметил эффективность применения армией Украины тяжелой западной артиллерии, среди которой М142 HIMARS.

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Война России против Украины

Глава Минобороны Алексей Резников 10 июля заявил, что президент Зеленский поставил ВСУ задачу освободить захваченные РФ южные регионы Украины. Силы украинской обороны накапливают вооружения для достижения такой цели.

Глава государства Владимир Зеленский 11 июля сказал, что главной задачей Украины является освобождение всех своих территорий. По его словам, такой приоритет должен быть и для всех украинских граждан.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай полагает, что ВСУ могут освободить все свои земли в том случае, если Запад предоставит войскам достаточное количество тяжелого оружия. Оккупанты могут захватить Донбасс, после чего армия Украины перейдет в контрнаступление. Ответным шагом Путина может стать объявление всеобщей мобилизации в России.

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