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ВСУ не переломили ход войны: РФ жмет на Донбассе, а Запад медлит с оружием – генерал Романенко

Андрей Ганжа

политический обозреватель

17 июля 2022, 06:00

Есть надежда, что встреча на Раммштайн-4 завершится для Украины ракетами ATACMS к HIMARS с дальностью пуска до 300 км, сказал Игорь Романенко.

ВСУ Романенко
Запад должен ускорить поставки вооружений Украине, иначе возникнет проблема с запуском многих планов – Романенко / Коллаж Генштаб ВСУ, Reuters, Главред

Вооруженные силы Украины продолжают противостоять на поле боя войскам РФ. Украинская армия достигает успехов, нанося меткие и эффективные удары по вражеским объектам. Однако наши подразделения еще не готовы перейти к масштабной контрнаступательной операции и освободить свои земли от российских захватчиков.

Главред поговорил с бывшим заместителем начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенантом Игорем Романенко о продвижении армии Украины на Херсонском направлении, успехах войск в применении ракетных систем HIMARS, планах действий Москвы по оккупации Донецкой и Луганской областей, а также проблемах с промедлением Запада в предоставлении Киеву военной помощи.

Как вы оцениваете ситуацию на фронте по состоянию на сейчас? Есть ли первые признаки перелома и предпосылки перехода ВСУ к контрнаступлению?

Противник проводит вторую наступательную операцию в восточной и южной операционных зонах. Но ввиду отсутствия резервов и сил, для наступления в обеих зонах у него нет возможности. Поэтому он сосредоточился на захвате, согласно задачам, которые поставил Путин своим вооруженным силам, Луганской и Донецкой областей в административных границах. По крайней мере, пока, насколько это ему удастся. На данный момент говорить о переломе не приходится, потому что противник медленно, но продолжает наступать. Мы это видим по захвату Северодонецка и Лисичанка и интенсивным боям в направлении Славянска, Бахмута и Краматорска. На южном направлении, поскольку нет сил – они перешли к обороне, строят оборонные рубежи, осуществляют нанесение ударов артиллерией и ударной авиацией.

Главком ВСУ Залужный говорит, что на Херсонском направлении наши войска успешно продвигаются. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о подготовке россиян к "сдаче Херсона". Когда у нашей армии может появиться реальная возможность освободить город?

На Херсонском направлении существенных наступлений нет. Исходя из своих возможностей и сил, наши позахватывали там соответствующие плацдармы, где-то нашли слабые места в обороне противника. Но, в целом, сил, чтобы провести наступательную операцию, пока нет. С учетом того, что, в общем, военный потенциал вооруженных сил РФ превышает возможности наших Вооруженных сил, нам не удалось выполнить задачи оборонительной операции. Это значит, перевести противника по всей линии фронта к обороне. На южном направлении, Херсонском, это получилось, а в восточной оперативной зоне идут ожесточенные бои, где мы обороняемся, а противник наступает. Поэтому, пока, на текущий момент, о существенном переломе говорить преждевременно.Читайте такжеВСУ с HIMARS захватили инициативу на поле боя: наступление России буксует даже на Донбассе – Жданов

Неоднократно звучат заявления об эффективности применения систем HIMARS. Сколько таких РСЗО нужно Украине, чтобы достичь паритета с артиллерией России?

Надо хотя бы сравняться в количестве, однако это (ракетные системы HIMARS, - ред.) более точное оружие, включая дальность и другие параметры. По данным зарубежных специалистов, у российской армии в 5-7 раз больше ствольной, и в 3-4 раза реактивной артиллерии, чем у нас. Поэтому очень важно появление РСЗО HIMARS, а также M270 MLRS, которые должна передать Британия. Пока количества такой дальнобойной тяжелой артиллерии недостаточно, хотя это приводит к определенным изменениям. Мы бьем пути их логистики, пункты управления, нарушаем координацию в организации ведения боевых действий. Но поскольку численности ракетных систем недостаточно, то здесь тоже переломных моментов пока не наступило.

Россия снизила темпы наступления

В целом, усиление интенсивности боевых действия привело к уничтожению пунктов управления, личного состава – высшего и старшего – ликвидации боеприпасов, складов с топливом. Интенсивность ведения боевых действий подразделениями РФ снизилась, это заметно на карте Дип Стейт. Если сравнивать момент, когда они захватывали Северодонецк и Лисичанск, и нынешнюю ситуацию, даже несмотря на их продолжающиеся попытки наступления и штурмовых действий в районе Славянска и Бахмута, можно увидеть, что интенсивность боев снизилась.Читайте такжеКак и когда закончится война в Украине: эксперты озвучили три сценария

Однако для того чтобы ситуация изменилась, необходимо сравнять паритеты военных потенциалов. Для наступления нужно превышать потенциал российских вооруженных сил. В частности, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже заявлял, что нам необходимо 2000 ББМ, около 1000 гаубиц, 1000 ударных дронов , 500 танков, 300 единиц РСЗО . Такое количество вооружений действительно стало бы существенным усилением, но этого нет. Американцы сейчас поставили меньше гаубиц, чем они оставили талибам в Афганистане. Можно посмотреть и остальные показатели.

США должны начать полноценно использовать ленд-лиз для помощи Украине

Есть надежда, что они все-таки начнут полноценно использовать ленд-лиз, такие возможности у президента США есть. Пока на ВСУ выделено только 9$ млрд., из которых на текущий момент использовали только 40% денежных средств. Возможности по деньгам есть, вопрос в принятии решений. Возможно, вопрос решится на встрече группы по обороне Украины Рамштайн-4, и нам дадут тактические ракеты ATACMS к HIMARS для дальности стрельбы до 300 километров. Следует поднимать вопрос с количеством оружия – нужны массированные и быстрые поставки современных вооружений, иначе многое из того, что запланировано, реализовано не будет.

ВСУ войска России Херсонская область Игорь Романенко новости Донбасса война России и Украины
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