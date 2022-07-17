Армия Украины сковала войска РФ на юге: враг терпит удар за ударом и не может наступать

ВСУ успешно бьют по складам РФ, что затрудняет наступление оккупантов - ОК Юг / Коллаж Генштаб ВСУ, Reuters

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по складам и командным пунктам российских войск на юге страны. За прошедшие сутки были атакованы подразделения ПВО и ЗРК оккупантов РФ, а также полевые склады. Такие маневры украинских сил обороны деморализуют врага, который испытывает проблемы с логистикой и не может принять решения для последующих наступательных действий. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что украинские войска за прошедшие 24 часа на юге Украины нанесли удары по силам ПВО и подразделениям ЗРК врага. Были ликвидированы и полевые склады российских оккупантов. В связи с этим захватчики сталкиваются с проблемами в логистике и обеспечении. Они не могут продвинуться вперед.

Читайте такжеНа Херсонщине около 12-15 тыс. войск РФ: враг сдастся еще до начала контрнаступления ВСУ – Арестович"Поэтому у врага все хуже с логистикой, с обеспечением, а это значит, что для того, чтобы ему отправляться вперед, у него нет уверенности в том, что ему будет чем это делать. Именно поэтому они держатся за занятые позиции и пытаются хоть как-то укрепиться", - объяснила ситуацию Гуменюк.

По ее словам, обстановка деморализует россиян. Командные пункты уничтожаются, они не могут принимать решение о последующем продвижении вперед.

"Уничтожение логистики, скоплений техники, боекомплектов говорит о том, что просто не на чем отправляться вперед, предпринимать какие-то атакующие действия и, конечно, усиливать себя какими-то боеприпасами", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

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Ситуация в Херсонской области

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ 14 июля рассказали о пожаре на складе войск РФ у Херсона. Указывалось, что оккупанты убегали и в спешке вывозили с собой награбленное. Некоторые из них в панике переодевались в гражданскую одежду.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщал о взрывах на ремонтной базе российских оккупантов в селе Дарьевка Херсонской области. Над вражеским объектом был замечен столб дыма.

В Оперативном командовании Юг 16 июля заявили, что армия Украины успешно контрнаступает на Херсонщине. По словам представителя ОК Юг Натальи Гуменюк, продвижение идет не быстро, но уверенно. Украинские войска стремятся закрепиться на освобожденных территориях.

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