У Херсона горит склад войск РФ: оккупанты убегают в панике и вывозят награбленное

У Херсона произошел пожар на военном складе оккупационных войск РФ / Стратегическое командование ВСУ

Вблизи оккупированного Россией Херсона загорелся склад российских захватчиков. Слышна сирена. Захватчики в спешке убегают, вывозят с собой награбленное. Некоторые из них в панике переодеваются в гражданскую одежду, садятся в краденые автомобили и уезжают. Об этом рассказали в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

"В районе Херсона снова пылает склад с "селитрой и гуманитаркой". Также в районе взрыва слышен вой сирен и заметно суету убегающих в разные стороны орков и в спешке вывозят как награбленный, так и привезенный с собой", - сообщает пресс-служба Стратегического командования.

Читайте такжеРоссия готова сдать Херсон, оккупанты укрепляют Антоновский мост, чтобы выйти из города – АрестовичТакже отмечается, что часть оккупантов в спешке переодевается в гражданскую одежду и с большими сумками пакуется в краденые автомобили.

"Местные жители сообщают, что часть из орков в панике переодеваются в гражданскую одежду и с большими сумками упаковываются в отжатый гражданский транспорт", - подчеркивается в сообщении.

Ситуация в Херсонской области

Советник руководителя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань 10 июля заявил, что ВСУ ударили по воинским частям войск РФ в оккупированном Херсоне. У россиян есть потери личного состава.

Нардеп Алексей Гончаренко 11 июля сказал, что на главу оккупационной "администрации" Херсонщины Владимира Сальдо было совершено покушение. Россияне заявили о предотвращении покушения.

13 июля парламентарий Гончаренко сделал заявление о том, что Сальдо госпитализирован и пребывает в тяжелом состоянии.

"По моим данным, херсонский коллаборант Сальдо был госпитализирован в тяжелом состоянии", - сообщил народный депутат.

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