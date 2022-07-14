У Херсона горит склад войск РФ: оккупанты убегают в панике и вывозят награбленное

В районе Херсона случился пожар на складе российских войск с "селитрой и гуманитаркой".
Вблизи оккупированного Россией Херсона загорелся склад российских захватчиков. Слышна сирена. Захватчики в спешке убегают, вывозят с собой награбленное. Некоторые из них в панике переодеваются в гражданскую одежду, садятся в краденые автомобили и уезжают. Об этом рассказали в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
"В районе Херсона снова пылает склад с "селитрой и гуманитаркой". Также в районе взрыва слышен вой сирен и заметно суету убегающих в разные стороны орков и в спешке вывозят как награбленный, так и привезенный с собой", - сообщает пресс-служба Стратегического командования.
Читайте такжеРоссия готова сдать Херсон, оккупанты укрепляют Антоновский мост, чтобы выйти из города – АрестовичТакже отмечается, что часть оккупантов в спешке переодевается в гражданскую одежду и с большими сумками пакуется в краденые автомобили.
"Местные жители сообщают, что часть из орков в панике переодеваются в гражданскую одежду и с большими сумками упаковываются в отжатый гражданский транспорт", - подчеркивается в сообщении.
Ситуация в Херсонской области
Советник руководителя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань 10 июля заявил, что ВСУ ударили по воинским частям войск РФ в оккупированном Херсоне. У россиян есть потери личного состава.
Нардеп Алексей Гончаренко 11 июля сказал, что на главу оккупационной "администрации" Херсонщины Владимира Сальдо было совершено покушение. Россияне заявили о предотвращении покушения.
13 июля парламентарий Гончаренко сделал заявление о том, что Сальдо госпитализирован и пребывает в тяжелом состоянии.
"По моим данным, херсонский коллаборант Сальдо был госпитализирован в тяжелом состоянии", - сообщил народный депутат.
Смотрите онлайн новости Херсона
Другие новости:
- Как идет освобождение Херсона: появились официальные данные и карта
- Если Украина вернет себе Херсон, боевые действия будут прекращены - Олег Соскин
- Война затянется на 10-15 лет, если Украина в ближайшее время не вернет Херсон – политолог