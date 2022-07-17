Опасность новых ракетных ударов РФ: в Генштабе назвали, какой регион под угрозой

РФ может нанести новые удары по Украине

На Южнобугском направлении российские оккупанты систематическими обстрелами пытаются нарушить логистическое обеспечение украинских войск.

Как говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Белая Криница, Березнеговатое, Терновка, Веселый Кут, Благодатное, Квитневое, Лоцкино, Новогригоровка, Мирное, Прибугское, Лупарево, Баштанка и других.

Кроме того, российские оккупанты также нанесли ракетные удары по Николаеву.

"Продолжается воздушная разведка беспилотными летательными аппаратами. Высока угроза дальнейших ракетных ударов по критической инфраструктуре региона", - говорится в сводке.

Ракетный удар по Виннице

В результате сегодняшнего ракетного удара известно о 22 погибших, среди них три ребенка. Также за медицинской помощью обратились около 90 пострадавших. Количество жертв и раненых может увеличиться. Пропавшими без вести считаются 39 человек. Большинство найденных тел невозможно идентифицировать, поэтому родственников пропавших просят сдать биологические образцы, чтобы была возможность провести ДНК-экспертизу.

Впоследствии стало известно о том, что по Виннице ударила ракета "Калибр", которую оккупанты запустили с подводной лодки в Черном море.

Также Главред писал, что в Виннице почти сразу после ракетного удара по центру города правоохранители задержали возможных корректировщиков оккупантов. Теперь их допрашивают. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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