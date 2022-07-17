"Судный день для России": Зеленский резко высказался о циничном запугивании Кремля

Зеленский рассказал о судном дне России / Скриншот Офис президента

Россия давно шла к статусу государства-террориста и к специальному трибуналу, который точно состоится в отношении российской агрессии против Украины.

Это для страны-агресора станет судным днем и не в переносном смысле, а буквально, сказал глава государства в вечернем обращении 17 июля, отреагировав таким образом на упреки России в отношении Украины.

"Сегодня из России прозвучало очередное не очень трезвое заявление о якобы "судном дне" для Украины. Конечно, никто не будет воспринимать такого запугивания, но обратите внимание насколько цинично говорить такое именно сегодня - в очередную годовщину уничтожения Россией в небе над украинским Донбассом малазийского боинга. 298 человек были убиты в очевидном акте терроризма, 80 детей, граждане 10 государств", - сказал президент.

Он добавил, что уже тогда Россия шла этим путем к статусу государства-террориста и к специальному трибуналу, который точно состоится в отношении российской агрессии против Украины.

"Это для России будет судный день и не в переносном смысле, а буквально", - подчеркнул Зеленский.

Угрозы Медведева в адрес Украины

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нежелание Украины и стран НАТО, мол, признать оккупированный Крым "территорией России" является угрозой для России.

Он опасается ядерного потенциала блока безопасности Запада и, дескать, "нападения" Киева на Москву. Причем он пригрозил украинскому государству "судным днем" в случае попытки освобождения Крыма.

Российский чиновник сказал о том, что нежелание Украины и НАТО признавать захваченный Крым якобы "российским" является "системной угрозой" для Москвы.

Читайте также: