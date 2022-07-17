"Жалкий, забытый историей человек": у Зеленского ответили на угрозы Медведева

Михил Подоляк прокомментировал угрозы Дмитрия Медведева / Reuters, ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал очередные угрозы в адрес Украины заместителя главы Совета нацбезопасности и обороны России Дмитрия Медведева.

Как написал он в Twitter-акаунте, экс-президент РФ является маленьким забытым историей человеком.

"Портрет современной России - это Дмитрий Медведев, который угрожает кому-то "судным днем". Маленький забытый историей человек, который пытается казаться серьезным и страшным, а в реальности вызывает лишь жалость. "Еще немного, и я вам всем покажу!" Покажете что? Убьете очередного ребенка?", - пишет Подоляк.

Угрозы Медведева в адрес Украины

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нежелание Украины и стран НАТО, мол, признать оккупированный Крым "территорией России" является угрозой для России.

Он опасается ядерного потенциала блока безопасности Запада и, дескать, "нападения" Киева на Москву. Причем он пригрозил украинскому государству "судным днем" в случае попытки освобождения Крыма.

Российский чиновник сказал о том, что нежелание Украины и НАТО признавать захваченный Крым якобы "российским" является "системной угрозой" для Москвы.

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