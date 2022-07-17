Политолог поведал, что стало "последней каплей" для увольнения Баканова

Владимир Фесенко отреагировал на увольнения Баканова и Венедиктовой / Главред

Увольнение Ивана Баканова с должности главы СБУ было прогнозируемым, рассказал политолог Владимир Фесенко в комментарии УНИАН.

"По Баканову все понятно. Все шло к этому. И намеки на то, истоки о возможности такого решения и даже комментарий Зеленского, что сейчас осуществляется аудит по Службе безопасности Украины и по другим государственным институтам", - сказал Фесенко.

Также эксперт он выразил мнение, что Зеленский "склонен к достаточно радикальным кадровым решениям".

"Это не является большой сенсацией. Но, безусловно, одновременное освобождение и руководителя СБУ и генпрокурора - это топ-новость", - отметил эксперт.

Устранение Баканова он считает "закономерным".

"Я думаю, главная причина - это кадровые ошибки. Последняя капля, которая, думаю, все решила - это арест главы СБУ по Крыму... Но мы знаем, какая была история с руководителем службы внутренней безопасности в СБУ, заместителем председателя СБУ и по некоторым другим, по Харьковскому руководителю СБУ и так далее", - сказал Фесенко.

Относительно решения об увольнении Венедиктовой, отметил он, "это сложнее".

"Я так понимаю, что претензии определенные были по работе Офиса генпрокурора. И до начала большой войны... Когда начиналось дело Медведчука-Порошенко в конце прошлого года, и истории, которые были в январе, было очевидно: претензии к работе Генпрокуратуры были. Просто начало войны это отложило, не до этого было", - отметил политолог.

Фесенко также не исключил, что могли быть определенные претензии к работе Офиса генпрокурора во время полномасштабной войны, о сотрудничестве с международными партнерами Украины в вопросе документирования и расследовании военных преступлений России.

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"По Баканову - это более закономерная ситуация, к этому все шло. А вот по Венедиктовой, возможно, тот же аудит выявил достаточно серьезные просчеты, и поэтому Зеленский пошел на увольнение", - отметил эксперт.

Фесенко также не исключил, что волна кадровых изменений может продолжиться, в частности в правительстве.

Увольнение Баканова и Венедиктовой

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 17 июля, отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и назначил ей замену.

Также был уволен и глава СБУ Иван Баканов.

Известно, что и.о. генпрокурора был назначен Алексей Симоненко.

Кто такой Алексей Симоненко

Известно, что назначенный и. о. генпрокурора после увольнения Венедиктовой - Алексей Симоненко - является одним из ее замов. На этой должности он был с 27 марта 2020 года. Именно он подписывал подозрение в госизмене экс-президенту Петру Порошенко. Поскольку Венедиктова тогда взяла отпуск.

До Майдана при президенте Викторе Януковиче он работал в Службе безопасности Украины и получил от него ряд наград. Имеет звание заслуженного юриста, а также медали за отличия в службе.

Окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого в 1998 году. До 2006 года работал в органах прокуратуры Киева, занимал должности помощника прокурора, следователя, старшего помощника прокурора и старшего следователя прокуратуры.

В 2006-2010 года работал в органах прокуратуры Киевской области на должностях следователя по особо важным делам, старшего помощника прокурора, начальника следственного отдела и начальника отдела надзора за расследованием уголовных дел.

С 2010 по 2018 проходил службу в органах Службы безопасности Украины на должностях офицерского состава.

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