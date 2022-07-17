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Полетели головы: Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова

17 июля 2022, 21:57

Соответствующие указы были обнародованы сегодня на сайте Офиса президента.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский уволил Венедиктову и Баканова / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 17 июля, отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и назначил ей замену, сообщает официальный сайт Офиса президента.

Также был уволен и глава СБУ Иван Баканов.

Известно, что и.о. генпрокурора был назначен Алексей Симоненко.

Зеленский отстранил Венедиктову / фото скрин сайта ОП
Зеленский уволил Баканова / фото скрин сайта ОП

Примечательно, что Баканова уволили в соответствии со ст. 47 Дисциплинарного устава ВСУ, которая гласит:

"Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей".

Массовое увольнение послов

В субботу, 9 июля, глава государства Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии, соответствующий указ обнародован на официальном сайте Офиса президента.

Помимо Мельника Зеленский своими указами уволил:

  • посла Украины в Венгрии Любовь Непоп,
  • посла Украины в Норвегии Вячеслава Яцюка,
  • посла Украины в Чехии Евгения Перебийноса,
  • посла Украины в Индии Игоря Полиху.

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