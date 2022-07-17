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Под Славянском и Бахмутом ВСУ отразили вражеский штурм: оккупанты отступили с потерями

17 июля 2022, 18:59

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках установления контроля над Северском и продвижения в направлении Бахмута.

Учения спецназа ВСУ под Одессой
ВСУ отразили вражеские атаки на Донбассе / Фото: mil.gov.ua

На Славянском направлении оккупанты РФ обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах ряда населенных пунктов: Долина, Дибровно, Ивановка, Мазановка, Богородичное, Большая Камышеваха, Курулька, Константиновка, Вернополье, Гусаровка, рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Как говорится в опубликованной сводке, в целях нарушения системы управления сил обороны и недопущения ведения воздушной разведки противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

На Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках установления контроля над городом Северск и продвижения в направлении города Бахмут.

На Славянском направлении оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Донецкое, Северск, Верхнекаменское, Звановка, Выемка, Ивано-Дарьевка и другие. Вражеские штурмовые действия вблизи Григоровки наши воины быстро подавили. Оккупанты с потерями отошли.

На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в частности недалеко от Берестового, Веселого, Красной Горы, Вершины, Новолуганского, Майского. Нанес ракетно-авиационные удары в районах Константиновки, Новолуганского и Покровского. Оккупанты пытались штурмовать и наступать вблизи Берестового, Белогоровки, Яковлевки и Новолуганского. Действия врага завершились провалом и потерями личного состава.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы, в частности, зафиксированы возле Невельского, Красногоровки, Новомихайловки, Владимировки, Павловки, Пречистовки, Золотой Нивы, Степногорска и Степного. Враг нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Покровска и Новоселовки Второй.

Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Михайловка, Павловка и Новомихайловка. Получили отпор и бесславно прибегли к бегству.

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Ранее сообщалось, что на Славянском и Бахмутском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на установлении контроля над городами Северск и Бахмут.

Враг продолжает использовать все имеющиеся средства огневого поражения по линии столкновения.

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