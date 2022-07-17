Под Славянском и Бахмутом ВСУ отразили вражеский штурм: оккупанты отступили с потерями

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках установления контроля над Северском и продвижения в направлении Бахмута.
На Славянском направлении оккупанты РФ обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах ряда населенных пунктов: Долина, Дибровно, Ивановка, Мазановка, Богородичное, Большая Камышеваха, Курулька, Константиновка, Вернополье, Гусаровка, рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Как говорится в опубликованной сводке, в целях нарушения системы управления сил обороны и недопущения ведения воздушной разведки противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.
На Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках установления контроля над городом Северск и продвижения в направлении города Бахмут.
На Славянском направлении оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Донецкое, Северск, Верхнекаменское, Звановка, Выемка, Ивано-Дарьевка и другие. Вражеские штурмовые действия вблизи Григоровки наши воины быстро подавили. Оккупанты с потерями отошли.
На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в частности недалеко от Берестового, Веселого, Красной Горы, Вершины, Новолуганского, Майского. Нанес ракетно-авиационные удары в районах Константиновки, Новолуганского и Покровского. Оккупанты пытались штурмовать и наступать вблизи Берестового, Белогоровки, Яковлевки и Новолуганского. Действия врага завершились провалом и потерями личного состава.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы, в частности, зафиксированы возле Невельского, Красногоровки, Новомихайловки, Владимировки, Павловки, Пречистовки, Золотой Нивы, Степногорска и Степного. Враг нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Покровска и Новоселовки Второй.
Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Михайловка, Павловка и Новомихайловка. Получили отпор и бесславно прибегли к бегству.
Читайте также"Сносит башню": ВСУ под Изюмом сожгли бронетехнику РФ вместе с экипажем
Ранее сообщалось, что на Славянском и Бахмутском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на установлении контроля над городами Северск и Бахмут.
Враг продолжает использовать все имеющиеся средства огневого поражения по линии столкновения.
Смотрите онлайн новости Донбасса
Читайте еще:
- Мощный удар артиллерии ВСУ: в Мелитополе взорвали штаб оккупантов РФ
- "Все управление вынесли": Гиркин истерит из-за точных ударов ВСУ по командным пунктам РФ
- ВСУ не будут бить из HIMARS по территории России: Резников назвал причину