Массированный обстрел Николаева: в городе прогремела серия мощных взрывов

В городе во время воздушной тревоги произошло около 10 сильных взрывов.
Российские захватчики в ночь на 18 июля снова массово обстреляли Николаев.
В городе прогремела серия мощных взрывов. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram.
Всего, по словам мэра, произошло около 10 взрывов. Они произошли во время воздушной тревоги, которая была объявлена в 03:06.
"Снова массированный обстрел Николаева. В городе раздаются мощные взрывы. Уже было слышно около 10... Не игнорируйте правила безопасности!", – говорится в сообщении городского головы.
Деталей о последствиях взрывов пока не сообщается.
Прошлой ночью оккупанты также обстреляли ракетами Николаев. По городу было выпущено 10 ракет. В местах попаданий вспыхнули пожары. Мэр города Александр Сенкевич призвал жителей не игнорировать правила безопасности.
Напомним, 15 июля РФ запустила 10 ракет по Николаеву – оккупанты ударили по двум университетам города.
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