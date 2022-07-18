Массированный обстрел Николаева: в городе прогремела серия мощных взрывов

Состоялся массированный обстрел Николаева/ Фото иллюстративное: pixabay.com

Российские захватчики в ночь на 18 июля снова массово обстреляли Николаев.

В городе прогремела серия мощных взрывов. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram.

Всего, по словам мэра, произошло около 10 взрывов. Они произошли во время воздушной тревоги, которая была объявлена в 03:06.

"Снова массированный обстрел Николаева. В городе раздаются мощные взрывы. Уже было слышно около 10... Не игнорируйте правила безопасности!", – говорится в сообщении городского головы.

Деталей о последствиях взрывов пока не сообщается.

Ракетный обстрел Николаева / скрин

Прошлой ночью оккупанты также обстреляли ракетами Николаев. По городу было выпущено 10 ракет. В местах попаданий вспыхнули пожары. Мэр города Александр Сенкевич призвал жителей не игнорировать правила безопасности.

Напомним, 15 июля РФ запустила 10 ракет по Николаеву – оккупанты ударили по двум университетам города.

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