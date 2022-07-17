Зеленский назвал причину отстранения генпрокурора и главы СБУ

Зеленский о причине увольнения чиновников / president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский пояснил, что истинной причиной сегодняшнего увольнения главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой стали зафиксированные связи между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России.

По словам президента в обращении, в настоящее время зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов.

В 198 производствах лица получили уведомление о подозрении. В частности, более 60 сотрудников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против Украины.

"Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ", - сказал он.

Увольнение Баканова и Венедиктовой

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 17 июля, отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и назначил ей замену.

Также был уволен и глава СБУ Иван Баканов.

Известно, что и.о. генпрокурора был назначен Алексей Симоненко.

Кто такой Алексей Симоненко

Известно, что назначенный и. о. генпрокурора после увольнения Венедиктовой - Алексей Симоненко - является одним из ее замов. На этой должности он был с 27 марта 2020 года. Именно он подписывал подозрение в госизмене экс-президенту Петру Порошенко. Поскольку Венедиктова тогда взяла отпуск.

До Майдана при президенте Викторе Януковиче он работал в Службе безопасности Украины и получил от него ряд наград. Имеет звание заслуженного юриста, а также медали за отличия в службе.

Окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого в 1998 году. До 2006 года работал в органах прокуратуры Киева, занимал должности помощника прокурора, следователя, старшего помощника прокурора и старшего следователя прокуратуры.

В 2006-2010 года работал в органах прокуратуры Киевской области на должностях следователя по особо важным делам, старшего помощника прокурора, начальника следственного отдела и начальника отдела надзора за расследованием уголовных дел.

С 2010 по 2018 проходил службу в органах Службы безопасности Украины на должностях офицерского состава.

Массовое увольнение послов

В субботу, 9 июля, глава государства Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии, соответствующий указ обнародован на официальном сайте Офиса президента.

Помимо Мельника Зеленский своими указами уволил:

посла Украины в Венгрии Любовь Непоп,

посла Украины в Норвегии Вячеслава Яцюка,

посла Украины в Чехии Евгения Перебийноса,

посла Украины в Индии Игоря Полиху.

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