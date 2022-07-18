ВСУ отбили штурмы оккупантов возле 8 населенных пунктов и Углегорской ТЭС – Генштаб

Российские захватчики пытались продвинуться на нескольких направлениях, однако получили сильный отпор. Сейчас идут бои возле Григоровки.
Защитники Украины дали отпор российским оккупантам, когда те пошли на штурм возле восьми населенных пунктов на Донбассе. В результате захватчикам пришлось отступить.
Противник вел обстрелы по позициям украинских военных и по населенным пунктам на Донбассе и на Харьковщине. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро понедельника, 18 июля.
Захватчики пытались штурмовать на Донецком направлении вблизи Верхнекаменского, Спорного и Серебрянки, но украинские воины успешно отбили такие штурмы.
Также враг пытается вести штурмовые действия неподалеку Григоровки, там продолжаются бои.
Оккупанты также пытались продвинуться вперед на Бахмутском направлении. Они вели штурмовые действия в районах Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, но успеха не имели и вынуждены были отступить.
Кроме этого, враг осуществлял штурмы в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар. Но защитники Украины свели такие попытки на нет. В результате захватчики отошли с потерями.
"Противник задействовал средства радиоэлектронной борьбы для подавления каналов спутниковой связи", – отмечают в Генштабе.
Читайте также"Финал войны будет однозначным": дипломат объяснил, когда Украина раздавит армию РФЗахватчики обстреливали из артиллерии позиции украинских сил и много населенных пунктов по линии фронта на Донбассе и на Харьковском направлении. По некоторым населенным пунктам противных нанес авиационные удары.
Враг провел, в частности, ряд обстрелов на Харьковщине, чтобы помешать украинским военным продвигаться в сторону государственной границы.
"На Южнобугском направлении продолжаются обоюдные обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии по линии соприкосновения. Враг нанес авиаудар у Потемкиного. Для выявления изменений в положении наших войск и корректировки огня вел воздушную разведку БпЛА", – отмечают в Генштабе ВСУ.
Также отмечается, что российские корабли продолжают блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 18 июля вновь массово обстреляли Николаев. В городе прогремела серия мощных взрывов.
Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что Россия не имеет новых территориальных приобретений, ей не удается сильно продвинуться вперед, поэтому она затягивает войну в Украине чтобы восстановить и пополнить свои силы. При этом страна-агрессор может рассчитывать пополнить свои резервы за счет юнармии.
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