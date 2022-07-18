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ВСУ отбили штурмы оккупантов возле 8 населенных пунктов и Углегорской ТЭС – Генштаб

18 июля 2022, 07:38

Российские захватчики пытались продвинуться на нескольких направлениях, однако получили сильный отпор. Сейчас идут бои возле Григоровки.

Украинские военные, ВСУ
ВСУ отбили штурмы оккупантов возле 8 населенных пунктов и Углегорской ТЭС/ Генштаб ВСУ

Защитники Украины дали отпор российским оккупантам, когда те пошли на штурм возле восьми населенных пунктов на Донбассе. В результате захватчикам пришлось отступить.

Противник вел обстрелы по позициям украинских военных и по населенным пунктам на Донбассе и на Харьковщине. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро понедельника, 18 июля.

Захватчики пытались штурмовать на Донецком направлении вблизи Верхнекаменского, Спорного и Серебрянки, но украинские воины успешно отбили такие штурмы.

Также враг пытается вести штурмовые действия неподалеку Григоровки, там продолжаются бои.

Оккупанты также пытались продвинуться вперед на Бахмутском направлении. Они вели штурмовые действия в районах Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, но успеха не имели и вынуждены были отступить.

Кроме этого, враг осуществлял штурмы в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар. Но защитники Украины свели такие попытки на нет. В результате захватчики отошли с потерями.

"Противник задействовал средства радиоэлектронной борьбы для подавления каналов спутниковой связи", – отмечают в Генштабе.

Читайте также"Финал войны будет однозначным": дипломат объяснил, когда Украина раздавит армию РФЗахватчики обстреливали из артиллерии позиции украинских сил и много населенных пунктов по линии фронта на Донбассе и на Харьковском направлении. По некоторым населенным пунктам противных нанес авиационные удары.

Враг провел, в частности, ряд обстрелов на Харьковщине, чтобы помешать украинским военным продвигаться в сторону государственной границы.

"На Южнобугском направлении продолжаются обоюдные обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии по линии соприкосновения. Враг нанес авиаудар у Потемкиного. Для выявления изменений в положении наших войск и корректировки огня вел воздушную разведку БпЛА", – отмечают в Генштабе ВСУ.

Также отмечается, что российские корабли продолжают блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 18 июля вновь массово обстреляли Николаев. В городе прогремела серия мощных взрывов.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что Россия не имеет новых территориальных приобретений, ей не удается сильно продвинуться вперед, поэтому она затягивает войну в Украине чтобы восстановить и пополнить свои силы. При этом страна-агрессор может рассчитывать пополнить свои резервы за счет юнармии.

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