"Фейерверки" в Новой Каховке: на вражеских складах боеприпасов произошли взрывы и началась детонация

На вражеских складах боеприпасов в Новой Каховке произошли взрывы и началась детонация/ Telegram

Во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине произошли взрывы на складах боеприпасов оккупантов.

После "прилетов" там началась детонация. Видео "фейерверков" появились в социальных сетях.

Как отмечают местные жители, взрывы произошли около 05:00 в понедельник, 18 июля. При этом на видео местные жители говорят, что такой "праздничный салют" оккупантам устроили Вооруженные силы Украины.

Это уже второй склад боеприпасов россиян, который украинские военные уничтожили в Новой Кааховке только за минувшую ночь.

Официальной информации от украинских военных относительно этого события пока не сообщалось.

Ранее сообщалось, что украинские воины нанесли большие потери оккупантам на юге Украины за сутки, 17 июля. Они уничтожили 36 оккупантов, 17 единиц военной техники и два склада боеприпасов противника.

Напомним, в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. Защитники Украины дали отпор российским оккупантам, когда те пошли на штурм около восьми населенных пунктов на Донбассе, а также возле Углегорской ТЭС. В результате захватчикам пришлось отступить.

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