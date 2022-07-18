ВСУ могут освободить Херсонскую область уже в августе – Соболевский/ Генштаб ВСУ

Освобождение Херсонской области из-под российской оккупации может произойти уже в августе этого года.

На захваченных россиянами территориях юга нашего государства очень много людей, которые ждут, когда придет ВСУ. Поэтому Украина не имеет права проиграть на юге. Об этом рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Игорь Соболевский в эфире телеканала "Эспрессо".

"Вполне вероятно, что ВСУ освободят Херсонщину уже в августе. Мы имеем очень большой запрос общества на освобождение Херсона и Херсонщины. Это достаточно большой регион, в котором много людей находятся в оккупации и ждут освобождения", – отметил он.

Он выразил уверенность, что Херсонская область будет освобождена от российской оккупации. Однако точные сроки сейчас прогнозировать трудно, говорит Соболевский. По его словам, в таком прогнозировании нужно быть осторожными, потому что мы не имеем права там проиграть.

Также он рассказал, что ВСУ готовят операцию по освобождению Херсонской области и всех временно оккупированных территорий.

По словам Соболевского, ВСУ освободят Херсонщину, как только это станет возможным.

"Нужно быть уверенным, что такая операция будет успешной, и только тогда начинать активные контрнаступательные действия. Нужно набраться терпения и просто подождать", – подчеркнул он.

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине

На Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Смотрите онлайн новости Херсона:

Читайте также: