Провожали воевать: на Буковине в ДТП погиб военный и вся его семья

Мужчина приезжал домой к родным на несколько дней и возвращался на фронт, но не доехал.
На Буковине в ДТП погиб военный со своей семьей. Мама, дочь и сын провожали на фронт 44-летнего отца Вадима Коростюка, который приезжал домой на несколько дней и должен был возвращаться для защиты Украины от врага. Однако семья не доехала – их жизнь оборвала авария.
О ДТП сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области. Отмечается, что страшная авария произошла в субботу, 16 июля.
Как установила полиция, 79-летний львовянин, который двигался на автомобиле "Форд Транзит", врезался в автомобиль "Шкода Фаворит", которым управлял 19-летний житель села Рухотин.
Из-за столкновения погибли четверо пассажиров авто "Шкода Фаворит" – 44-летний мужчина, 40-летняя женщина, 17-летняя девушка и 21-летний парень.
Факт ДТП внесли в ЕРДР по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Местное издание "Чернівецький промінь" пишет, что в ДТП погибли украинский военный с семьей, которые были родом из села Клишковцы. Вместе с украинским военным погибли его 40-летняя жена, 17-летняя дочь и 21-летний сын.
Водители обоих автомобилей попали в больницу.
Напомним, в суровых боях с российскими агрессорами трагически погиб легендарный телеведущий музыкального канала М1 Карим Гуламов.
Ранее сообщалось, что вблизи от города Часов Яр (Донецкая область) российские оккупанты обстреляли пляж, на котором отдыхали местные жители ‒ многие с детьми. Когда прогремел взрыв, 14-летняя девочка Аня закрыла собой младшего 10-летнего брата Егора.
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