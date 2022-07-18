Провожали воевать: на Буковине в ДТП погиб военный и вся его семья

На Буковине в ДТП погиб военный и вся его семья/ Полиция Черновицкой области, "Чернівецький промінь", ua.depositphotos.com

На Буковине в ДТП погиб военный со своей семьей. Мама, дочь и сын провожали на фронт 44-летнего отца Вадима Коростюка, который приезжал домой на несколько дней и должен был возвращаться для защиты Украины от врага. Однако семья не доехала – их жизнь оборвала авария.

О ДТП сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области. Отмечается, что страшная авария произошла в субботу, 16 июля.

Как установила полиция, 79-летний львовянин, который двигался на автомобиле "Форд Транзит", врезался в автомобиль "Шкода Фаворит", которым управлял 19-летний житель села Рухотин.

Из-за столкновения погибли четверо пассажиров авто "Шкода Фаворит" – 44-летний мужчина, 40-летняя женщина, 17-летняя девушка и 21-летний парень.

Факт ДТП внесли в ЕРДР по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

В ДТП погиб военный с семьей/ Полиция Черновицкой области

В ДТП погиб военный с семьей/ Полиция Черновицкой области

Местное издание "Чернівецький промінь" пишет, что в ДТП погибли украинский военный с семьей, которые были родом из села Клишковцы. Вместе с украинским военным погибли его 40-летняя жена, 17-летняя дочь и 21-летний сын.

Водители обоих автомобилей попали в больницу.

Военный Вадим Коростюк с семьей/ "Черновицкий луч"

Напомним, в суровых боях с российскими агрессорами трагически погиб легендарный телеведущий музыкального канала М1 Карим Гуламов.

Ранее сообщалось, что вблизи от города Часов Яр (Донецкая область) российские оккупанты обстреляли пляж, на котором отдыхали местные жители ‒ многие с детьми. Когда прогремел взрыв, 14-летняя девочка Аня закрыла собой младшего 10-летнего брата Егора.

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