Под Луцком военный подорвался на гранате, которая выпала из кармана/ "Волынские новости"

В селе Змеинец Луцкого района погиб украинский военнослужащий – он подорвался на гранате, которая выпала у него из кармана и сдетонировала.

Это произошло после обеда в воскресенье, 19 июня, сообщает информагентство "Волынские Новости".

Как рассказали свидетели происшествия, мужчина имел при себе гранату. Она выпала у него из кармана и взорвалась.

Вследствие этого военный получил ранения, не совместимые с жизнью – ему оторвало конечности. Мужчина погиб на месте.

В полиции Волынской области сообщили, что 38-летний погибший был родом из Кировоградской области. Полиция уже начала расследовать факт гибели человека.

"По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с примечанием несчастный случай) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие, во время которого будут выяснены все обстоятельства инцидента", – говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что на пляже в Одесской области во время купания подорвался мужчина. Это произошло в курортном селе Грибовка. Мужчина погиб на месте.

Напомним, украинские воины ликвидировали под Изюмом оккупантов из Кантемировской танковой дивизии. Задачу успешно выполнили военные бригады "Холодный Яр".

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