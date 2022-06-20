Под Луцком военный подорвался на гранате, которая выпала из кармана

Мужчине оторвало конечности, он погиб на месте.
В селе Змеинец Луцкого района погиб украинский военнослужащий – он подорвался на гранате, которая выпала у него из кармана и сдетонировала.
Это произошло после обеда в воскресенье, 19 июня, сообщает информагентство "Волынские Новости".
Как рассказали свидетели происшествия, мужчина имел при себе гранату. Она выпала у него из кармана и взорвалась.
Вследствие этого военный получил ранения, не совместимые с жизнью – ему оторвало конечности. Мужчина погиб на месте.
В полиции Волынской области сообщили, что 38-летний погибший был родом из Кировоградской области. Полиция уже начала расследовать факт гибели человека.
"По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с примечанием несчастный случай) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие, во время которого будут выяснены все обстоятельства инцидента", – говорится в сообщении полиции.
Ранее сообщалось, что на пляже в Одесской области во время купания подорвался мужчина. Это произошло в курортном селе Грибовка. Мужчина погиб на месте.
Напомним, украинские воины ликвидировали под Изюмом оккупантов из Кантемировской танковой дивизии. Задачу успешно выполнили военные бригады "Холодный Яр".
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