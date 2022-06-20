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"Не дадут оружия – будем воевать лопатами": Кулеба заявил, что Украина не пойдет на уступки РФ

20 июня 2022, 14:49

Если кто-то на Западе думает, что без предоставления оружия Украина перестанет сопротивляться, то они ошибаются, подчеркнул глава МИД.

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Кулеба заявил, что Украина не пойдет на уступки РФ/ Reuters, Генштаб ВСУ

Украина не пойдет на уступки России в войне, даже если западные госдарства не будут предоставлять необходимое для защиты оружие.

Если прекратятся поставки вооружения, украинцы будут воевать хоть лопатами, однако не сдадутся. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии Tagesschau.

Кулеба подчеркнул, что это война за выживание.

По его словам, западные страны не должны верить в то, что без поставок оружия официальный Киев пойдет на какие-то уступки РФ. Он призвал другие государства предоставлять вооружение быстрее, ведь чем раньше оно прибудет в Украину, тем большей помощью это будет нашему государству для защиты от страны-агрессора.

"Если мы не получим оружия, хорошо, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война – война за наше существование", – подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по "вышкам Бойко" – двух буровых башнях, которыми после незаконного захвата их в 2014 году Россия пользовалась по сей день.

Напомним, украинские военные откинули российских оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области. После этого россияне начали закрепляться и укреплять позиции на второй и третьей линиях обороны.

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