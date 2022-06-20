ВСУ успешно контратакуют на Херсонщине: уже отбросили армию РФ с первой линии обороны

ВСУ оттеснили армию РФ с первой линии обороны на Херсонщине – советник главы ОВА / Генштаб ВСУ, Reuters

Украинские военные откинули российских оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области.

После этого россияне начали закрепляться и укреплять позиции на второй и третьей линиях обороны. Об этом заявил советник председателя Херсонской ОВА, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань в эфире телеканала "Эспрессо".

Он отметил, что российские захватчики ранее хвастались своей первой линией обороны и считали, что она непоколебимая.

Также Хлань рассказал, что воины ВСУ точными ударами уничтожили много складов оккупантов в тылу.

"В Новой Каховке трижды подряд было точное попадание по складам с боеприпасами врага. Возле Софиевки, возле села Давидов Брод были контрнаступательные действия. Там враг закрепляется на побережье реки Ингулец", – отметил советник председателя Херсонской ОВА.

Читайте такжеВ ближайшие недели будет освобожден Херсон, далее - Мелитополь - мэр ФедоровПо его словам, ВСУ на этом направлении имеют преимущество над врагом уже на протяжении двух недель. При этом украинским воинам также помогают партизаны, которые значительно активизировались на оккупированной россиянами Херсонщине.

Хлань отметил, что когда украинские военные получат обещанное тяжелое вооружение от западных партнеров, тогда можно будет говорить о еще более мощном контрнаступлении сил ВСУ.

Напомним, жителей Херсонской области призывают покинуть оккупированные территории чтобы воинам ВСУ было легче их освобождать.

Ранее в американском Институте изучения войны отмечали, что в ближайшие недели контратаки ВСУ будут еще больше угрожать российским оккупантам в Херсоне и Запорожской области.

Читайте также: