"Героически погиб" от панкреатита: пропагандисты РФ опозорились ложью о подвигах оккупантов

В РФ сообщили о героической гибели на фронте танкиста Ложкина. Однако на самом деле оккупант умер от панкреатита.
Российские пропагандисты прогорели на очередной лжи о подвигах оккупантов. Они рассказали о "героической гибели" одного из российских танкистов, хотя при этом в справке о смерти ее причиной указан острый панкреатит.
Такую деталь заметил офицер ВСУ Анатолий Штефан, о чем он написал в соцсетях. Также военнослужащий выложил скриншоты пропагандистского поста, в котором сообщалось о "героической гибели" оккупанта.
Пропагандисты сообщили о том, что танкист по имени Виталий Ложкин после подрыва бронетранспортера на противотанковой мине, будучи тяжело раненым, якобы вытащил раненого товарища по оружию – оператора-наводчика. Как можно понять из пропагандистского поста, сам танкист при этом погиб.
"Спас боевого товарища, но не успел подумать о себе", – пафосно написали россияне, намекая на "героическую гибель" оккупанта.
Однако в справке о смерти указано, что захватчик умер от острого панкреатита.
"Очередной перл рашн-пропаганден. Так хероический бой или всё-таки острый панкреатит после недельного запоя?" – подписал свой пост украинский офицер, высмеивая очередной прокол российских пропагандистов.
Интересно, что это не единственная "неточность" в посте пропагандистов. Уже с первых строк они запутались в датах. Они написали, что свой подвиг Ложкин совершил 27 февраля 2022 года – "на 22 день спецоперации", которая началась 24 февраля.
Напомним, Россия уже начала тиражировать на Западе план капитуляции Украины. Армия России не может достичь своих целей в войне против Украины, поэтому Москва пытается показать свою якобы сильную политическую позицию с помощью средств массовой информации.
Ранее в польских спецслужбах заявили, что Польша находится "под прицелом России" уже длительное время. Кремль всеми способами пытается испортить репутацию государства на международной арене.
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