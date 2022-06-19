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"Отказ" от Крыма, Донбасса и НАТО: Россия на Западе двигает план капитуляции Украины - СНБО

19 июня 2022, 17:38

Россия не может достичь значительных результатов на поле боя и пытается создать впечатление сильной политической позиции при помощи СМИ.

Путин Россия
Население стран Запада уверенно, что Украина должна победить в войне с Россией - СНБО / Коллаж Reuters, УНИАН

Армия России не может достичь своих целей на войне против Украины, поэтому Москва пытается показать свою якобы сильную политическую позицию при помощи средств массовой информации. На Западе был опубликован так называемый "мирный план" из 15 пунктов, который включает, дескать, "согласие" Киева на отказ от Крыма, проведение "референдума" на Донбассе, "разрыв" отношений украинского государства с НАТО, "сокращение армии" и "уничтожение тяжелого вооружения". Об этом заявили в Центре противодействия информации СНБО.

В частности, Центр сообщил, что в журнале National Interest опубликовали некий "план" из 15-ти пунктов, который сразу же был растиражирован российской пропагандистской машиной. Механизм включает крайне невыгодные для Украины позиции по Крыму, Донбассу, вооруженным силам и НАТО.

"Мирный план" для Украины

  • Украина на уровне Конституции, дескать, "признает нейтралитет" и отказывается от оккупированного Россией Крыма
  • Россия отводит свои войска на позиции до 24 февраля 2022 года
  • До сентября на отдельных районах Донбасса проходит якобы "референдум" по государственной принадлежности данных территорий
  • Украина, мол, разрывает связи с Североатлантическим альянсом и якобы соглашается на сокращение армии, а также, дескать, уничтожает тяжелое оружие.
  • Ни одна из сторон якобы не должна выплачивать репарации.

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В СНБО отметили, что данный "план" является элементом информационно-психологических операций, чтобы показать якобы сильную политическую позицию Москвы в условиях, когда ее армия не может добиться поставленных целей. Однако население стран западного мира все равно уверено в том, что победить в войне должна именно Украина.

"Этот план действий – элемент информационно-психологической операции, основная цель которой сформировать впечатление сильных позиций российской армии на поле боя на фоне отсутствия реальных достижений на фронте. Согласно опросу ECFR, население стран Запада уверенно, что именно Украина должна победить в войне", - подчеркивается в сообщении.

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Война России против Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украине нужно как можно быстрее получить достаточное количество военной техники от западного мира. Это позволит украинской армии переломить ситуацию на фронте в свою пользу. По его словам, если Киев победит Москву на войне, Путин не решится на применение ядерного оружия, поскольку самоубийство не входит в его планы.

Президент РФ Владимир Путин решил обвинить Запад в том, что Россия напала на Украину. По его словам, Москва пошла войной против украинского государства якобы из-за отказа западного мира обсуждать гарантии безопасности самому российскому государству. При этом он не упомянул о неадекватности требований Кремля и перекрутил устав ООН.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал российского президента Владимира Путина за нападение на Украину. По его словам, Путин пытался оправдывать свою военную атаку на украинское государство, понимая, что Киев не вступит в НАТО, поскольку не соответствует критериям для интеграции в Альянс.

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