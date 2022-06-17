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Путин не настроен на самоубийство – победа Украины не приведет к ядерной войне – Кулеба

17 июня 2022, 21:27

Украине нужно как можно быстрее получить тяжелое оружие от Запада, чтобы переломить ситуацию на Донбассе в свою пользу, сказал Дмитрий Кулеба.

Путин, Кулеба
Россияне сами распространяют тему, что Путин загнан в угол, чтобы ослабить поддержку Украины со стороны Запада - Кулеба / УНИАН

Кульминацией войны России против Украины станет уничтожение ВСУ российской артиллерии при помощи оружия от Запада. Тогда ситуация будет переломлена в пользу Киева по всей линии фронта. Победа над Москвой не приведет к ядерной войне, поскольку глава Кремля Владимир Путин не настроен на самоубийство. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как сообщает Foreign Affairs, дипломат рассказал о том, что украинское государство должно как можно скорее получить достаточно единиц тяжелых вооружений от Запада, чтобы переломить ситуацию в свою пользу.

Читайте такжеЗапад имеет право подарить Украине ядерное оружие, чтобы она защитилась от нападения РФ – Сикорский"Ключевой момент наступит, когда наши вооруженные силы с помощью предоставленных Западом систем залпового огня уничтожат русскую артиллерию, переломив ситуацию в пользу Украины по всей линии фронта. После этого наши войска будут стремиться отвоевывать куски земли, заставляя русских отступать то там, то здесь",- сказал министр.

По его мнению, победа Украины над Россией на поле боя не приведет к ядерной войне. Хотя, некоторые государства западного мира, которые обеспокоены таким возможным сценарием, остерегаются оказывать Киеву серьезную помощь. Лидеры западных государств считают, что Путин может пойти на расширение границ военной агрессии.

Однако, полагает Кулеба, Путин не нацелен на самоубийство, поэтому победа Украины не обернется ядерной войной.

"Но Путин не настроен на самоубийство; победа Украины не приведет к ядерной войне. Такие опасения могут сознательно подогреваться самим Кремлем в стратегических целях. Путин - мастер газлайтинга, и я уверен, что сами россияне распространяют беспокойство о загнанном в угол Путина, чтобы ослабить поддержку Запада Украине", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Смотрите видео ТСН – готов ли Путин применить ядерное оружие против Украины

Угроза применения Россией ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что РФ может пойти на сценарий применения тактического ядерного оружия. Как полагает глава государства, мировые политики уже готовятся к такому возможному варианту развития событий. Угрозы Москвы могут привести к появлению новых ядерных государств.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что Путина отстранит от власти "сама жизнь", а Россию в недалеком будущем ожидает распад государства. По мнению Данилова, Москву следует лишить, в том числе, и ядерного оружия.

17 июня глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия, дескать, не угрожает ядерным оружием. Однако страна-агрессор применит такое вооружение в случае якобы угрозы своему суверенитету.

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