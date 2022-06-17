Путин назвал причину войны против Украины

Путин / Reuters

Война России против Украины началась в связи с нежеланием Запада договариваться о гарантиях безопасности для Москвы. Об этом заявил президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам диктатора, сегодня якобы ломаются и дают сбои международные институты и гарантии безопасности.

"Запад принципиально отказался исполнять ранее взятые на себя обязательства. Достичь с ним каких-либо новых договоренностей оказалось просто невозможным. В сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным, трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым. Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное, кстати говоря, на Уставе ООН, отстаивать свою безопасность", - заявил Путин.

Он также отмети, что "все задачи спецоперации будут решены благодаря героизму" российских военных.

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Украина готова нанести удар по Крымскому мосту

Секретарь СНБО Алексей Данилов в апреле говорил, что Украина готова нанести удар по Крымскому мосту. Враг использует эстакаду для переброски своих военных сил.

"Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", - отмечал чиновник.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, разразился заявлением о том, что слова Данилова о готовности Украины ударить по Крымскому мосту, мол, трактуются Москвой как "анонс теракта". Российское государство якобы собирается провести "правовую оценку" для "последующего наказания".

Как полагает советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, Крымский мост – это стратегическое сооружение, которое россияне прикрывают таким образом, что его нельзя уничтожить. По его словам, там минимум две бригады ПВО, наряд сил в воздухе и противовоздушная система, прикрывающая корабли. Чиновник подчеркнул, что если бы была такая возможность, Украина давно бы уничтожила данный объект.

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