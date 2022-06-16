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Украина получит оружие от Запада и уничтожит Крымский мост – у Путина сделали заявление

16 июня 2022, 15:39

В Кремле не смогли назвать меры "обеспечения безопасности" оккупированного Крыма

Песков Крымский мост
Москва знает о планах Украины уничтожить Крымский мост - Песков / Коллаж Reuters

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва знает о предупреждениях Украины относительно возможного удара по Крымскому мосту. По его словам, власти страны-агрессора принимают во внимание такую информацию.

Как сообщает МК, спикер российской администрации рассказал о том, что Россия неоднократно слышала предупреждения Украины о возможном нанесении удара по Крымскому мосту.

"Подобные угрозы мы знаем и принимаем их во внимание", - говорит Песков.

Также он добавил, что российские оккупанты "обеспечивают безопасность" захваченного Крыма, однако отказался уточнять, какие конкретно принимаются меры.

Напомним, ранее генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко, который руководил обороной Николаева и Николаевской области, заявил, что Крымский мост станет главной целью для ВСУ после того, как будет получено тяжелое вооружение Запада.

Читайте такжеВСУ могут уничтожить Крымский мост: эксперт назвал 2 главных условия"Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения… Мы как бы основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать. И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с российскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с ними", - подчеркнул Марченко.

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Украина готова нанести удар по Крымскому мосту

Секретарь СНБО Алексей Данилов в апреле говорил, что Украина готова нанести удар по Крымскому мосту. Враг использует эстакаду для переброски своих военных сил.

"Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", - отмечал чиновник.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, разразился заявлением о том, что слова Данилова о готовности Украины ударить по Крымскому мосту, мол, трактуются Москвой как "анонс теракта". Российское государство якобы собирается провести "правовую оценку" для "последующего наказания".

Как полагает советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, Крымский мост – это стратегическое сооружение, которое россияне прикрывают таким образом, что его нельзя уничтожить. По его словам, там минимум две бригады ПВО, наряд сил в воздухе и противовоздушная система, прикрывающая корабли. Чиновник подчеркнул, что если бы была такая возможность, Украина давно бы уничтожила данный объект.

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