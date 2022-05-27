Удар Украины по Крымскому мосту: Арестович оценил вероятность уничтожения эстакады

Крымский мост - стратегическое сооружение, которое не так просто уничтожить, - Арестович / Коллаж Reuters, УНИАН

Крымский мост является стратегическим сооружением, которое прикрывается таким образом, что его нельзя уничтожить. Речь идет о минимум двух бригадах ПВО, наряде сил в воздухе и противовоздушной системе, прикрывающей корабли. Если бы была возможность, Украина давно уничтожила бы эстакаду. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире YouTube-канала Фейгин Live он рассказал о том, что Крымский мост сооружен, спроектирован и защищен таким образом, чтобы по нему нельзя было нанести сокрушительный удар.

Читайте такжеКрымский мост обречен: российский геоэколог дал совет артиллеристам Украины"Крымский мост – это капитальное сооружение стратегического значения, специально сделанное и прикрываемое так, чтобы его было нельзя уничтожить. Там минимум две бригады ПВО прикрывает, постоянно наряд сил в воздухе, ПВО, которое обеспечивают корабли", - объяснил чиновник.

По его словам, даже если удастся нанести удар по мосту крылатой ракетой, пролеты можно быстро восстановить.

"Это очень серьезное сооружение и попасть в мост крылатой ракетой – это все равно, что пулей за 300 метров в поставленный на бочок лист бумаги. В десятую долю миллиметра. Даже если и попадешь – вот так прямо, чтобы он разрушился – пролеты восстанавливаются очень быстро специальными инженерными средствами", - отметил спикер Банковой.

Также Алексей Арестович подчеркнул, что Украина давно смогла бы уничтожить Крымский мост в том случае, если была бы такая возможность.

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Украина готова ударить по Крымскому мосту

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в апреле заявлял, что Украина готова ударить нанести удар по Крымскому мосту. Данная эстакада используется врагом для переброски подкрепления своим военным подразделениям.

"Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", - сказал Данилов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ разразился заявлением, согласно которому слова Данилова о готовности Киева ударить по Крымскому мосту якобы являются "анонсом теракта". Москва, мол, намерена провести "правовую проверку" с целью "последующего наказания".

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