Крымский мост - цель номер один после получения тяжелого вооружения - генерал ВСУ Марченко / скриншот

После получения Украиной необходимого тяжелого вооружения с Запада Крымский мост станет целью №1 для Украины.

С таким заявлением выступил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, руководивший обороной Николаева и Николаевской области, пишет "Радио Свобода".

"Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения… Мы как бы основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать. И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с российскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с ними", - заявил он.

Ранее известный военный эксперт Олег Жданов заявил, что бойцам украинских войск нужно обязательно бить по Крымскому мосту, который соединяет аннексированный в 2014 РФ полуостров с Краснодарским краем страны-агрессора.

Читайте такжеУкраина уничтожит Крымский мост, если будет операция по Крыму – ЗагороднийНапомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в апреле 2022 года говорил, что ВСУ уже готовы нанести удар по Крымскому мосту. Поскольку это сооружение активно русские враги используют для переброски подкреплений бойцов и техники.

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