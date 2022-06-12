Обязательно надо это сделать: военный эксперт Жданов пояснил, почему ВСУ ударит по Крымскому мосту

Ракета, Крымский мост / Сергій Ткаченко / Flickr/ Most.life

Бойцам украинских войск нужно обязательно бить по Крымскому мосту, который соединяет аннексированный в 2014 РФ полуостров с Краснодарским краем страны-агрессора. Такое мнение известный военный эксперт Олег Жданов высказал в интервью медиаменеджеру Дмитрию Гордону.

"Думаю, что в обязательном порядке надо это делать [ударить ВСУ по Крымскому мосту ‒ Главред]. Предполагаю, что его ракетами придется лупить где-то месяц ‒ пока не разрушится. Но первая и главная задача ‒ повредить мост и чтобы его нельзя больше было использовать по назначению", ‒ сказал специалист.

Как говорит Жданов, в первую очередь ВСУ должны вывести из строя ж/д часть моста, а потом уже ‒ делать все для того, чтобы ликвидировать траффик по его автомобильной части.

"Есть еще вариант, когда сам мост не трогать, бить по транспортным развязкам ‒ въезду и выезду. П потом просто держать под огнем, когда потребуется. контролировать их огневым режимом. А вот железнодорожную часть нужно уничтожать именно на мосту. Потому как не нем очень трудно что-либо отремонтировать", ‒ подытожил эксперт.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в апреле 2022 года говорил, что ВСУ уже готовы нанести удар по Крымскому мосту. Поскольку это сооружение активно русские враги используют для переброски подкреплений бойцов и техники.

"Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", - сказал Данилов.

Позднее экс-главарь боевиков группировки "ДНР" Игорь Гиркин (он же Стрелков) заявил - Крымский мост обязательно будет уничтожен ВСУ.

"То, что ударить они могут – крейсер "Москва" этому свидетель. Извините, утопить флагман Черноморского флота - это вам не фунт изюма. Так что теоретически, при помощи "дорогих западных партнеров", через какое-то время они пустят ракеты по Крымскому мосту. [...] Они ударят, когда сочтут это для себя возможным, достижимым и выгодным", – заявил Гиркин.

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