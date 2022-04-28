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"Крейсер "Москва" этому свидетель": Гиркин уверен, что Крымский мост обречен на уничтожение

28 апреля 2022, 07:48

ВСУ имеют возможность уничтожить гордость Путина в любой удобный момент.

Гиркин уверен, что Крымский мост обречен на уничтожение / скриншот

Бывший главарь террористов так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что Крымский мост обречен на уничтожение Вооруженными силами Украины.

Украинские войска могут нанести удар по Крымскому мосту вне зависимости от того, будут ли и дальше российская армия бить ракетами по территории Украины, а в подтверждение своих слов он привел в пример потопление крейсера "Москва".

"То, что ударить они могут – крейсер "Москва" этому свидетель. Извините, утопить флагман Черноморского флота, это вам не фунт изюма. Так что теоретически при помощи дорогих западных партнеров через какое-то время вполне могут пустить ракеты по Крымскому мосту. Более того, будут наши бить по виадукам, не будут бить по виадукам и тоннелям, они все равно рано или поздно это сделают. Они ударят, когда сочтут это для себя возможным, достижимым и выгодным", – заявил Гиркин.

По его словам, Кремлю будет уже поздно и неудобно оправдываться перед своими гражданами за разрушенный Крымский мост.

Читайте такжеДостанет авиация и Точки-У: Арестович оценил возможность ударить по Крымскому мосту"Если кто-то в Кремле надеется на то, что типа, мы их не будем трогать, они в ответ не будут нас трогать. Нет, обязательно тронут и инициативно тогда, когда сочтут нужным и выгодным для себя. Ну, а отвечать будет уже к тому моменту поздновато и неудобно", – заявил террорист.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму.

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война в Украине Игорь Гиркин Крымский мост
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