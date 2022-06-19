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Оправдания Путина нападения на Украину – абсурд: Киев не был готов к вступлению в НАТО – Шольц

19 июня 2022, 14:01

Шольц поддержал политику Меркель о "примирении с Россией", однако раскритиковал экс-канцлера за зависимость Германии от российских энергоресурсов.

Шольц, Путин
Путин знал, что Украина не вступит в НАТО - Шольц / УНИАН, Reuters

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель была права, когда в 2008 году выступила против предоставления Украине Плана действий по вступлению в НАТО, поскольку Киев был к этому не готов. Несоответствие украинского государства критериям Альянса было известно и России, поэтому оправдания президентом Владимиром Путиным нападения на Украину являются абсурдом. Примирительная политика Меркель в отношении России была оправданным курсом, но привела к энергетической зависимости Берлина от Москвы. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Как сообщает Welt, он выразил поддержку позиции Меркель, которая 14 лет назад выступила против процесса вступления Украины в Североатлантический альянс.

Читайте такжеВ НАТО Украина вряд ли вступит: там ждут, пока она "перемелет военную машину РФ" – ЖдановПо его словам, тогда евроатлантическая интеграция Киева не стояла на повестке дня. Причем это хорошо понимали и в Кремле, поэтому попытки главы РФ Путина оправдать свое нападение на Украину тем, что украинское государство в какой-то момент может оказаться в коллективном блоке безопасности Запада, абсурдны.

"Критериям вступления в НАТО должна отвечать любая страна, желающая вступить в Альянс. Вступление Украины в НАТО не стояло на повестке дня. Об этом знали все, в том числе и президент России, кстати. Поэтому абсурдно, что Путин оправдывал свою атаку на Украину, в том числе и тем, что в какой-то момент Украина может вдруг там оказаться", - полагает Шольц.

Шольц поддержал курс Меркель на "примирение" с Россией

При этом Шольц также сказал, что политику правительства Ангелы Меркель, направленную на построение примирительных отношений с Россией, нельзя назвать ошибочной. Но энергетический курс оставлял желать лучшего – Германия стала чересчур зависимой от российских энергоресурсов и не построила собственной нефтегазовой инфраструктуры.

"Мы слишком сконцентрировали наши энергоснабжения в России, не построив необходимой инфраструктуры, чтобы быстро изменить курс, если произойдет худшее", - подчеркнул Олаф Шольц.

Путин в 2008 году на совете Россия – НАТО разразился угрозами Украине

Напомним, в 2008 году глава РФ Владимир Путин, как сообщали СМИ, на закрытом заседании совета Россия – НАТО сказал на тот момент президенту США Джорджу Бушу о том, что Украина это, дескать, не государство, и в случае вступления в НАТО может прекратить существование в качестве единого государства.Читайте такжеНАТО должно вмешаться в войну в Украине, иначе ее не завершить – экс-командующий силами Альянса в Европе

"Когда же речь зашла об Украине, Путин вспылил. Обращаясь к Бушу, он сказал: "Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!" И тут он очень прозрачно намекнул, что если Украину все же примут в НАТО, это государство просто прекратит существование", - передал собеседник Коммерсанта слова Путина.

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Россия "не против" вступления Украины в Евросоюз

Напомним, 17 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя решение Еврокомиссии рекомендовать предоставление Украине статуса страны-кандидата в Евросоюз, сказал, что Кремль разделяет вопросы вступления в ЕС и Североатлантический альянс.

Однако, по словам Пескова, вопрос потенциальной интеграции Киева в Евросоюз, дескать, требует "повышенного внимания". Москва связывает ситуацию с риторикой в Европе по усилению обороноспособности Европейского Союза.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия якобы не выступает против вступления Украины в Евросоюз и назвал такой шаг суверенным делом украинского государства и народа. Однако Москва против интеграции Киева в НАТО из-за, мол, угрозы безопасности РФ.

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