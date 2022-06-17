Вступление в Евросоюз – суверенное дело Украины, властей и украинского народа – Путин

Москва "никогда не была против" вступления Украины в Евросоюз - Путин / Коллаж Reuters

Президент страны-агрессора России Владимир Путин сделал заявление о том, что Москва якобы не против вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, такой шаг является суверенным делом украинского народа, государства и властей. Однако Кремль против интеграции Украины в НАТО из-за, дескать, угрозы подобного решения российской безопасности.

В частности, Путин сказал о том, что Евросоюз, в отличие от НАТО, не военно-политический блок, поэтому Россия, мол, не выступает против европейской интеграции Украины. Киев обладает суверенным правом принимать соответствующие решения.

Читайте такжеОчень скоро России придется скрежетать зубами и плеваться ядом"ЕС не является военно-политическим блоком, в отличие от НАТО. Поэтому наша позиция здесь последовательна, мы ничего не имеем против, это суверенное решение страны - присоединяться или нет к экономическим объединениям, а дело экономических объединений - присоединять новые страны или нет", - говорит Путин.

По его словам, это дело украинского народа и властей.

"Насколько это возможно и целесообразно для ЕС, пусть определяют страны ЕС. На пользу это или во вред Украине, это тоже дело украинского народа и украинского руководства", - добавил глава РФ.

Более того, Россия, по его словам, дескать, никогда не была против вступления Украины в ЕС, в отличие от интеграции в Североатлантический альянс.

"Мы никогда не были против этого. Мы выступали против военного освоения Украины, потому что это угрожает российской безопасности. А насчет экономической интеграции-то ради Бога, это их выбор", - подчеркнул Владимир Путин.

Смотрите видео ТСН - Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС

В Кремле связали шаг Украины в ЕС с военным усилением Евросоюза

Спикер Кремля Дмитрий Песков 17 июня, комментируя рекомендацию Еврокомиссии предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз, сказал, что ситуация требует "повышенного внимания" со стороны Москвы.

Дескать, обеспокоенность продиктована тем, что в Европе есть дискуссии, связанные с усилением обороноспособности Евросоюза.

"Это, как и ранее, остается другой плоскостью (чем вопрос вступления в НАТО) хотя это требует нашего повышенного внимания, потому что мы все знаем об интенсификации в Европе дискуссий по усилению военной составляющей Евросоюза, военной, оборонной и составляющей в области безопасности, поэтому там происходят различные трансформации, которые мы, конечно, тщательно наблюдаем", - подчеркнул Песков.

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