Вступление в ЕС – не интеграция в НАТО: у Путина отреагировали на решение Еврокомиссии по Украине

Кремль с "повышенным вниманием" наблюдает за перспективой вступления Украины в ЕС - Песков / Коллаж Reuters, УНИАН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление о том, что решение Европейской комиссии одобрить предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, дескать, требует повышенного внимания со стороны Кремля. Несмотря на разный подход Москвы к вопросам вступления в ЕС и интеграции в НАТО, российская сторона обеспокоена, мол, дискуссиями по усилению обороноспособности Европейского Союза.

Как сообщает РИА Новости, спикер Кремля рассказал о том, что еще один шаг Украины на пути вступления в ЕС требует, дескать, "повышенного внимания" со стороны России.

Читайте такжеПока Киев принимает лидеров ЕС, Москва пирует за пустым столом: как РФ оказалась в полной изоляцииПо его словам, несмотря на разное отношение Москвы к вопросам вступления в Евросоюз и интеграции в Североатлантический альянс, российское государство отмечает для себя тенденцию к усилению дискуссий по укреплению обороноспособности ЕС.

"Это, как и ранее, остается другой плоскостью (чем вопрос вступления в НАТО) хотя это требует нашего повышенного внимания, потому что мы все знаем об интенсификации в Европе дискуссий по усилению военной составляющей Евросоюза, военной, оборонной и составляющей в области безопасности, поэтому там происходят различные трансформации, которые мы, конечно, тщательно наблюдаем", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Решение Еврокомиссии по статусу страны-кандидата в ЕС для Украины

Руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 17 июня, объявила о том, что Комиссия рекомендует предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

По ее словам, Киев выполнил 80% требований Брюсселя, среди оставшихся требований – обеспечение верховенства права, борьба с коррупцией и снижение влияния олигархов на политику.

Президент Украины Владимир Зеленские поприветствовал решение Еврокомиссии. Теперь Киев ожидает положительного вердикта Евросовета.

"Приветствую положительное заключение Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса кандидата. Это первый шаг к членству в ЕС, который, безусловно, приблизит нашу победу. Благодарю Президента ЕК Урсулу фон дер Ляйен и каждого члена ЕК за историческое решение. Рассчитываю на положительные итоги Европейского Совета на следующей неделе", - сказал гарант.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для начала переговоров по вопросу вступления с ЕС Украине нужно выполнить ряд требований. Речь идет о реформе Конституционного суда, борьбе с коррупцией, назначении руководителей НАБУ и САП и урегулировании других вопросов.